В Пермском крае планируется субсидировать инфраструктуру для автотуристов

Развитие автомобильного туризма получит новый импульс в Прикамье благодаря введению системы государственной поддержки. Как стало известно из публикации в Telegram-канале регионального Совета представительных органов муниципальных образований , финансовую помощь смогут получить как бизнес, так и местные администрации.

На территории края планируется создать специальные зоны для обслуживания автотуристов. С этой целью местные власти намерены составить реестр доступных земельных участков. Такое решение было принято на недавнем собрании Совета, где обсуждались перспективы развития автотуризма в регионе. Инвесторам, заинтересованным в создании многофункциональных придорожных комплексов на этих участках, будут доступны различные формы государственной поддержки.

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Напомним, что в Пермском крае запустили десятилетнюю программу по развитию автотуризма, рассчитанную до 2035 года. Ключевыми направлениями стали «НеобыЧайные истории земли Пермской» – национальный туристический маршрут, а также десять маршрутов культурно-познавательной направленности.

Инициатива по поддержке муниципалитетов в сфере придорожного сервиса была направлена властям осенью 2024 года. Советом было предложено проанализировать возможность внедрения новых мер поддержки в рамках туристической подпрограммы, нацеленных на создание качественной инфраструктуры для путешественников и развитие сервиса вдоль дорог.