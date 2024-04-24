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В Петрозаводске в этом году появятся две новые гостиницы

Фото: Юрий Столыпин

Рассвет на Ладожских шхерах, Карелия

На днях про это рассказал СМИ Олег Ермолаев, министр экономического развития Карелии.

Планы развития туризма в Карелии огласил министром экономического развития Олегом Ермолаевым – через свой канал в «телеграмме». Он подчеркнул, что до конца текущего года будет создана стратегия развития туристической зоны «Онежские петроглифы».

Он отметил, что в центре Петрозаводска появятся два новых отеля – уже к концу 2024 года. Олег Ермолаев подчеркнул, что туризм приносит ощутимые финансовые поступления в казну Карелии, поднимает престиж региона и привлекает новых и интересных постояльцев, некоторые из них в будущем становятся жителями республики.

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