Термальный комплекс расположится на территории экокурорта «Белогорье» в Кунгурском муниципальном округе (Пермский край).
Деньги на новый термальный комплекс выделяют, в том числе, и из федерального бюджета.
Сейчас разрабатывается проект комплекса. Планируется, что его площадь составит 2 500 тысяч квадратных метров, там будут бани и большой бассейн, частично закрытый, а частично расположенный под открытым небом.
В январе 2022 года на расстоянии 110 километров от Перми открылась База отдыха «Белогорье». От базы идет экотропа к Белогорскому монастырю на вершине Белой горы Урала.
Читайте также
В Прикамье планируют построить новый термальный комплекс за 600 миллионов рублей
В 2023 году в России было совершено 84 миллиона туристических поездок
Велопешеходный маршрут по руинам на Урале обойдется в 3,5 миллиона рублей
Фермерам официально разрешили селить туристов в домах
В Сочи появятся современные яхтенные порты