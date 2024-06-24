В Прикамье планируют построить новый термальный комплекс за 600 миллионов рублей

Термальный комплекс расположится на территории экокурорта «Белогорье» в Кунгурском муниципальном округе (Пермский край).

Деньги на новый термальный комплекс выделяют, в том числе, и из федерального бюджета.

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Сейчас разрабатывается проект комплекса. Планируется, что его площадь составит 2 500 тысяч квадратных метров, там будут бани и большой бассейн, частично закрытый, а частично расположенный под открытым небом.



В январе 2022 года на расстоянии 110 километров от Перми открылась База отдыха «Белогорье». От базы идет экотропа к Белогорскому монастырю на вершине Белой горы Урала.