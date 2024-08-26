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№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
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В Приморье борются с некачественным туристическим сервисом

Министерство туризма Приморья сообщило, что открыло чат-бот, куда могут пожаловаться туристы и жители региона.

Можно сообщить о некачественном сервисе, о незаконно возведенной туристической базе. Все обращения граждан, как обещают чиновники, останутся анонимными.

«Если вы оплатили свой отдых, а никакого финансового документа не получили, обязательно сообщите об этом. По каждому обращению мы проведем проверку, чтобы выявить недобросовестные места отдыха», – говорит министр туризма Приморья Наталья Набойченко.

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