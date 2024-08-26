Министерство туризма Приморья сообщило, что открыло чат-бот, куда могут пожаловаться туристы и жители региона.
Можно сообщить о некачественном сервисе, о незаконно возведенной туристической базе. Все обращения граждан, как обещают чиновники, останутся анонимными.
«Если вы оплатили свой отдых, а никакого финансового документа не получили, обязательно сообщите об этом. По каждому обращению мы проведем проверку, чтобы выявить недобросовестные места отдыха», – говорит министр туризма Приморья Наталья Набойченко.
Читайте также
В Приморье борются с некачественным туристическим сервисом
До конца года в Ростове построят две гостиницы за 500 миллионов рублей
В Тамбовской области откроется первый загородный пятизвездочный отель
Итоги летнего туристического сезона
«Россия вдохновляет»: новая книга о сувенирах поможет туристической отрасли