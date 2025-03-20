В Роскачестве разработали ГОСТ для глэмпингов

На совместном заседании комитетов Совета Федерации по экономической и социальной политике Юлия Михалева, заместитель руководителя Роскачества, поделилась важной информацией о предстоящем нововведении.

Согласно представителю ведомства, уже через месяц будет официально опубликован новый ГОСТ, регламентирующий сферу глэмпинга. Национальный стандарт находится в завершающей фазе разработки.

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«Компании, предоставляющие услуги глэмпинга, получат возможность пройти сертификацию и получить официальное подтверждение своего статуса», – пояснила Михалева. Это позволит потребителям отличать настоящий глэмпинг от других видов размещения и повысит качество услуг в данном сегменте туристического рынка России.



Согласно информации, представленной министром экономического развития Максимом Решетниковым на встрече с Комитетом Госдумы по туристической сфере, официальный реестр уже включает 25 тысяч гостиничных объектов (об этом ранее сообщалось в публикации «Парламентской газеты»).