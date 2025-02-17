В России турбизнес будут обучать принимать гостей из Индии

Роскачество запускает программу повышения квалификации «Гостеприимство по стандартам India Friendly» для специалистов индустрии туризма и гостеприимства. Обучение направлено на повышение качества сервиса при приеме гостей из Индии и включает теоретический, практический и экспертный блоки.

В рамках теоретического блока участники познакомятся с культурой, религией и менталитетом индийских туристов, а также узнают об их базовых потребностях и ценностях.

Практический блок предусматривает работу над созданием портрета туриста, разработку адаптационных решений для инфраструктуры и услуг при размещении, предоставлении питания. Также в этой части обучения участники узнают об особенностях делового общения и работы гидов-переводчиков с индийцами.

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Индия – вторая по численности страна мира, один из ключевых источников международного туристического трафика. Примерно 33% ее жителей совершают за год как минимум одну зарубежную поездку, а активные путешественники выезжают за пределы Индии 3–4 раза в год. Это хороший показатель, который открывает большие перспективы для развития въездного туризма в Россию.

К 2026 году Индия планирует войти в топ-10 стран по объему выездного туризма. Сегодня она занимает 12 место. При этом рост доли туризма в ВВП страны в долгосрочной перспективе составляет 7,5%. Таким образом, обучение персонала и руководства предприятий индустрии туризма и гостеприимства особенностям приема индийских туристов имеет сегодня важное значение, поскольку клиентоориентированность – неотъемлемая часть индустрии гостеприимства.

India Friendly – система добровольной сертификации субъектов индустрии гостеприимства, подтверждающая, что организация, прошедшая аттестацию, может предоставлять услуги, соответствующие критериям индийских туристов. Программа разработана Русско-индийским информационным центром (РИИЦ) и реализуется с 2016.