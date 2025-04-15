В России планируют создать рейтинг недобросовестности авиакомпаний

В России может быть введена новая инициатива, направленная на стимуляцию авиакомпаний к соблюдению законов и предоставлению качественных услуг для пассажиров — рейтинг добросовестности.

С данной предложением выступил общественный совет при Роспотребнадзоре. Как сообщают представители ведомства, данный рейтинг будет рассчитываться на основе соотношения доли перевозок, осуществляемых авиакомпанией, к количеству предупреждений, полученных ею за год за различные правонарушения.

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У нас сейчас есть две основные проблемы, – подчеркнул Гриб. — Одна из них системная, на ней останавливаться подробно не будем. Но вторая не менее, а возможно, и более существенная — проблема защиты прав потребителей и граждан при осуществлении авиаперевозок, — цитирует «Паламентская газета» Владислава Гриба, заместитель секретаря Общественной палаты.

По предложения чиновника, авиакомпании, занимающие высокие позиции в этом рейтинге, будут подвергаться полномасштабным проверкам со стороны надзорных органов, что может привести к серьезным последствиям, включая отзыв лицензии.