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В России появятся официальные «винные дороги»

Фото: Wikimedia Commons

Комиссия правительства по законотворческой деятельности поддержала законопроект, по которому в России будет развиваться винный туризм.

Об этом сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Яцкин. Документ, в частности, сформирует отечественные «винные дороги». Интерес же к винным турам, по словам сенатора, возрос после того, как в 2019 году приняли Закон о виноградарстве и виноделии в России.

Перспективными направлениями для развития такого туризма Андрей Яцкин назвал Ростовскую область, где расположены 18 винных хозяйств, а также Краснодарский край, богатый своими виноградниками.

Яцкин отметил, что правительство внесло законопроект, по которому крестьянские и фермерские хозяйства смогут временно размещать туристов в гостевых домах, которые находятся на землях сельхозназначения.

«Путешествие по российским виноградникам предусматривает не только отдых, но и приобщение к традиционному сельскому укладу», – Андрей Яцкин.

Оба законопроекта планируют принять весной этого года.

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