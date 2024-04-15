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В России создали Фонд развития социального туризма

В рамках Фонда организуют, в частности, обмен туристами между регионами России и дружественными странами.

Главными задачами Фонда является разработка туристического продукта, доступного туризма для многодетных и малообеспеченных семей. 

Фонд занимается развитием социально важных проектов. В рамках продвижения семейного и детского туризма Фонд социального развития туризма «Твой Тур» предлагает реализацию культурно-исторических, а также программ эко-туризма, направленных на познание истории своей страны, укрепление семейных ценностей, повышение мотивации к изучению родного края, взаимодействие с природными объектами, повышение нравственно-этических норм поведения, а также реализацию эколого-оздоровительных экспедиций.

«Мы уже связываемся с регионами России, ответственными ведомствами по развитию туризма, с предложениями о совместной работе, уточняем информацию об имеющихся программах льготного туризма и занимаемся разработкой и предложениями по созданию доступной туристической среды внутри нашей страны», – рассказала в интервью РБК Наталья Фетисова, президент Фонда.

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