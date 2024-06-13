В России стартовал проект «Школа агротуризма»

13 июня в здании исторического парка «Россия – Моя История» города Пятигорска стартует масштабный образовательный проект «Школа агротуризма» для фермеров, сельхозтоваропроизводителей и объектов агротуризма Северного Кавказа и юга России.

Развитие агротуризма в современных условиях играет важную роль в привлечении туристов, а также создает новые возможности развития сельских территорий. Местом проведения первой школы агротуризма не случайно выбран Ставропольский край – он является одним из ведущих аграрных и туристических регионов России.

После проведения проекта на Кавказе организаторы планируют тиражировать полученный опыт на все заинтересованные регионы России.

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Экспертами Школы агротуризма выступят представители органов власти, научных и образовательных учреждений и организаций, профильных ассоциаций, представители ведущих предприятий агротуризма и индустрии гостеприимства, туроператоры, которые помогут участникам школы выработать практические решения для развития сельского и аграрного туризма.

«Школа агротуризма» проводится по инициативе АО «Россельхозбанк». Проект реализуется при поддержке, аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО, Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и оргкомитета проекта Кавказ Gran Turismo.