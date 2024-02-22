В России в этом году планируют достроить 9 взлетно-посадочных полос в регионах

Замглавы Минтранса РФ Василий Десятков рассказал о планах ведомства на предстоящий год.

«На 2024 год у нас стоит задача построить в рамках окончания Комплексного плана магистральной инфраструктуры 13 объектов, из них 9 взлетно-посадочных полос и 4 объекта инфраструктуры», – рассказал Десятков, выступая на «Форуме национальных достижений: транспорт» в рамках выставки «Россия».

Согласно его презентации, речь идет о ВПП в Кемерово, Мирном, Орле, Охотске, Полярном, Томске, Воронеже, Грозном и Беринговском.

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«В этом году в январе мы получили уже заключение на взлетно-посадочную полосу в Кемерово – это первый этап в рамках финансирования, которое было выделено. Ввели первый этап ВПП в Полярном. И на сегодня мы уже закончили реконструкцию в Томске – получили заключение», – Василий Десятков.

В 2023 году, по его словам, введено 9 ВПП, практически столько же, сколько за 4 года до этого.

«Не все заканчивается у нас в 2024 году – 6 объектов у нас переходят на 2025 год. Это объекты ВПП Бодайбо, Тиличики, Махачкала, Йошкар-Ола, аэродромная инфраструктура Мурманска и аэровокзальный комплекс в Грозном», – добавил замминистра.

Совместно с Росавиацией министерство транспорта наметило к реализации до 2030 года 111 аэропортов к реконструкции и капитальному ремонту. Они разделяются: 51 ВПП капитального ремонта и 61 ВПП – это реконструкция. Механизмы финансирования сейчас прорабатываются: где бюджет, где внебюджетные источники. Будут приняты решения, утверждены в 2024 году, и пойдет реализация, – заключил Десятков.