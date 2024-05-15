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В России запустили программу научно-популярного туризма

Фото: Wikimedia

Астрономическая обсерватория имени В. П. Энгельгардта, Татарстан.

Недавно подобные туристические маршруты запущены в Татарстане.

Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко рассказал о запуске программы научно-популярного туризма, которая была разработана по указанию президента России Владимира Путина в рамках Десятилетия науки и технологий. 

К проекту уже присоединился Татарстан, Москва, Ленинградская область и Карачаево-Черкесию, а также еще 15 регионов России. Всего в программе участвует 19 субъектов РФ, предлагающих более 60 уникальных маршрутов для путешественников. Например, в Татарстане туристы могут посетить Иннополис и Астрономическую обсерваторию имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета, которая была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году.

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