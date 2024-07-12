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В ростовской области растет количество туристов

Фото предоставлены Департаментом экономики г. Ростова-на-Дону

Причина – транзитные путешественники и рост делового туризма.

В период с начала января по конец мая, Ростовская область зафиксировала увеличение числа туристов на 19% в сравнении с аналогичным временным промежутком в 2023 году. Об этой тенденции сообщил Максим Папушенко, руководитель министерства экономического развития области, в ходе брифинга, проведенного агентством «Интерфакс».

Максим Папушенко подчеркнул, что рост числа туристов связан как с увеличением числа транзитных туристов, так и с ростом интереса к деловым поездкам в регион.

Он также отметил, что в статистику туристического потока попадают все, кто останавливается в отелях региона, даже если их пребывание длится всего одну ночь.

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