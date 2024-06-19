В Самару запустили туристический поезд из Челябинска

Как мы уже рассказывали, железнодорожный туризм становится все популярней.

Недавно Челябинская область приняла своих первых гостей, прибывших на туристическом поезде из Самары. Это событие стало частью проекта «Яркие выходные», о чем сообщает пресс-служба местного «Центра проектного развития территорий и туризма». В общей сложности, на первом поезде прибыло 230 путешественников.

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Программу поездки разработали команды туроператоров из ООО «Саттурн», ООО «ЦАВС» и ООО «Челябинское бюро международного туризма „Спутник“». В Челябинской области туристы посетили парк «Таганай» и побывали на экскурсиях в Златоусте и Сатке.