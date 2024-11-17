В самом центре Москвы открылся новый отель

В распоряжении гостей — 230 номеров.

В одном из самых атмосферных и колоритных районов центра Москвы - Замоскворечье, где история, архитектура и дух «старого города» гармонично переходят в современный и элегантный стиль столицы России, открылся новый бизнес-отель Glenver Garden Paveletskaya.

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Для проживания в отеле доступно 230 комфортабельных номеров различных категорий – от уютных и стильных стандартов до представительского люкса с панорамной террасой, с которой открываются живописные виды «старой» Москвы и комплекса «Павелецкая Плаза».

Гастрономия Glenver Garden Paveletskaya представлена рестораном авторской кухни шеф-повара Дмитрия Дорофеева «THE Гарден». По утрам здесь подают фирменные завтраки в формате «Шведского стола», а во второй половине дня гости и жители Москвы могут попробовать блюда русской и европейской кухонь из меню a la carte, где шеф-повар делает акцент на классические рецепты в современном исполнении.

На базе ресторана также открыта кондитерская «Cake Lab.», где создаются торты и кондитерские шедевры по индивидуальному заказу. Для тех, кто ищет уединение, в ресторане предусмотрен стильный зал «Библиотека», идеально подходящий для проведения камерных мероприятий любого формата – бизнес-встреч, званых ужинов, дней рождений, корпоративов и даже свадебных торжеств. Расслабиться и отдохнуть после насыщенного дня гости могут в концептуальном баре «2G Bar», где подают авторские коктейли, вдохновленные историей и трендами будущего.