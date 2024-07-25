В Северной Осетии строят глэмпинг за 110 миллионов рублей

В поселке Верхний Цей планируется построить новый глэмпинг, проект оценивается свыше 110 миллионов рублей.

Сергей Меняйло, руководитель Республики Северная Осетия–Алания, поделился этой информацией о проекте через свой Telegram-канал. Он указал, что официальное открытие запланировано в этом году.

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Меняйло подчеркнул, что проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Всего по этому проекту построят пять модульных домов и бассейн. В данный момент, по его информации, проводятся необходимые работы по подключению коммуникаций для установки модульных сооружений.