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В Северной Осетии строят глэмпинг за 110 миллионов рублей

Фото: Ольга Глухарева / фотохостинг rtraveler.ru

Куртатинское ущелье, одно из самых живописнейших в Северной Осетии

В поселке Верхний Цей планируется построить новый глэмпинг, проект оценивается свыше 110 миллионов рублей.

Сергей Меняйло, руководитель Республики Северная Осетия–Алания, поделился этой информацией о проекте через свой Telegram-канал. Он указал, что официальное открытие запланировано в этом году.

Меняйло подчеркнул, что проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Всего по этому проекту построят пять модульных домов и бассейн. В данный момент, по его информации, проводятся необходимые работы по подключению коммуникаций для установки модульных сооружений.

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