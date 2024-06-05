авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: результаты
Майский турнир: результаты

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: результаты
Майский турнир: результаты

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Северной Осетии уже забронировали 90% гостиниц на лето

Фото: Ольга Глухарева / фотохостинг rtraveler.ru

Куртатинское ущелье, одно из самых живописнейших в Северной Осетии

Об этом в интервью ТАСС рассказал Сослан Кочиев, врио председателя комитета по туризму республики.

С мая по октябрь ожидается, что регион примет от 850 до 900 тысяч путешественников, из них примерно 460 тысяч приедут в течение летних месяцев.

«В настоящее время загрузка номерного фонда гостиниц составляет порядка 90%, туры раскупили на 80%. Этим летом мы ожидаем около 460 тысяч туристов. За весь летний период – с мая по октябрь — около 850-900 тысяч туристов», — цитирует ТАСС Сослана Кочиева.

Сергей Меняйло, руководитель республики, в свою очередь, сообщил журналистам, что основная часть посетителей прибыла из таких регионов, как Москва, Ставропольский край и Краснодарский край.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024