В Северной Осетии уже забронировали 90% гостиниц на лето

Об этом в интервью ТАСС рассказал Сослан Кочиев, врио председателя комитета по туризму республики.

С мая по октябрь ожидается, что регион примет от 850 до 900 тысяч путешественников, из них примерно 460 тысяч приедут в течение летних месяцев.

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«В настоящее время загрузка номерного фонда гостиниц составляет порядка 90%, туры раскупили на 80%. Этим летом мы ожидаем около 460 тысяч туристов. За весь летний период – с мая по октябрь — около 850-900 тысяч туристов», — цитирует ТАСС Сослана Кочиева.

Сергей Меняйло, руководитель республики, в свою очередь, сообщил журналистам, что основная часть посетителей прибыла из таких регионов, как Москва, Ставропольский край и Краснодарский край.