В Сочи наградили победителей премии Russian Hospitality Awards

X юбилейная торжественная церемония награждения лучших отелей страны Russian Hospitality Awards 2023 состоялась 19 апреля в Казино Сочи.
Russian Hospitality Awards — премия в области гостиничного бизнеса, которая существует уже 10 лет. Участие для отелей бесплатное. Это принципиальная позиция организаторов Премии, чтобы у всех были абсолютно равные шансы на победу. Конкурс длится на протяжении полугода и включает в себя четыре ступени аудита.
Премия Russian Hospitality Awards 2023 — это 25 номинаций, рекордное число претендентов — 726, от Калининграда до Владивостока, 126 финалистов и 27 победителей — лучших гостиниц, их шеф-поваров и генеральных менеджеров со всей России.
Уже традиционно бал индустрии гостеприимства состоялся в формате гала-ужина, на этот раз с тематикой – «Королевство гостеприимства». Роскошные платья, шлейфы, трон, монаршая атрибутика — все это в изобилии присутствовало на мероприятии, на котором собрались ключевые персоны отрасли, собственники и топ-менеджмент отельной индустрии России, представители СМИ. Церемония награждения состоялась при поддержке ГК «Мантера» и Курорта Красная Поляна».
Среди победителей 7 оказались из Краснодарского края, 6 — из Ленинградской области и Карелии, 4 — из Московской области, 3 — из Калининградской, 2 — из Крыма. В 2023 году в конкурсе участвовали на 15% отелей больше, чем в предыдущем.
Так, в номинации «Лучший Luxury Hotel» победил Villas & SPA by Ostrova (Сочи), титул «Лучший пятизвездочный городской отель» получил StandArt Hotel Moscow, а лучшим историческим отелем был признан »Двор Подзноева» в Пскове. Редактор сайта Russian Traveler Анастасия Крутикова объявила победителя в номинации «Лучший Pet Friendly отель» — им оказался Rockit Hotel в Санкт-Петербурге.
Посмотреть всех победителей можно на сайте Премии.
«Когда 10 лет назад мы учредили Премию, мы и подумать не могли, что это приведет к созданию такого сильного отельного сообщества, которым мы очень гордимся. Из года в год мы наблюдаем рост в отрасли, открытия новых отелей, сервис в которых выше всяких похвал, неожиданные предложения и коллаборации, развивающие регионы и привлекающие туристов, - и все это наша страна, которой я лично горжусь. Спасибо за ваше доверие и поддержку. Наши гостиницы лучшие, и мы доказываем это ежегодно!» – говорит Алена Колодина, основатель и руководитель Russian Hospitality Awards.
Самой новой номинацией, введенной в 2023 году впервые, стала — «Лучший шеф-повар», в которой в финал вышли сразу 8 претендентов (вместо 5), получивших одинаково высокие баллы, а 2 из них стали лауреатами.
Еще одно нововведение, через которое прошли отели — это дополнительный конкурсный этап, преподнесший много сюрпризов, — звонок от жюри. Оценивание проходило по заранее разработанным чек-листам и совместно с аудитором Премии — компанией «ДРТ».
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