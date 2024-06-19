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В Сочи появятся современные яхтенные порты

Фото: Alexxx1979, ru.wikipedia.org

Сочинский морской торговый порт

Они расположатся в районах Мацеста, Лазаревское и Сириус.

На территории Сочи, в районах Мацеста, Лазаревское и Сириус, на основании решения, принятого правительством РФ предполагается построить яхтенные порты – планируется, что они станут ключевыми зонами развития на следующие шесть лет.

Кроме того, как еще недавно сообщала группа компаний «Альянс Марин Девелопмент», планируется создать туристический комплекс «Южный риф», который займет искусственный полуостров площадью в 100 гектаров. В рамках проекта предусматривается обустройство марины на 300 яхт, при этом общая стоимость проекта превышает 250 миллиардов рублей.

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