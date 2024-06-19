В Сочи появятся современные яхтенные порты

Они расположатся в районах Мацеста, Лазаревское и Сириус.

На территории Сочи, в районах Мацеста, Лазаревское и Сириус, на основании решения, принятого правительством РФ предполагается построить яхтенные порты – планируется, что они станут ключевыми зонами развития на следующие шесть лет.

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Кроме того, как еще недавно сообщала группа компаний «Альянс Марин Девелопмент», планируется создать туристический комплекс «Южный риф», который займет искусственный полуостров площадью в 100 гектаров. В рамках проекта предусматривается обустройство марины на 300 яхт, при этом общая стоимость проекта превышает 250 миллиардов рублей.