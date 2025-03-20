В Совете Федерации обсудили китайских туристов

Сообщается, что они положительно влияют на экономику страны.

Людмила Талабаева, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, рассказала, что развитие туризма с Китаем способствуют развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций.

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«Россия активно развивает свои туристические возможности, и внимание, которое уделяется туризму, растет. А взаимные туристические потоки между Россией и Китаем могут сыграть важную роль в укреплении двусторонних отношений», — говорит Талабаева.

В тоже время, исследование, на которое ссылается «Газета.Ru», показывает значительный рост интереса россиян к китайским направлениям. Начало 2025 года отметилось двукратным увеличением визитов наших соотечественников на Хайнань по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Курорт Санья стал особенно привлекательным для туристов из России — число бронирований туров здесь выросло в два раза. Удобные прямые авиарейсы и широкий выбор туристических маршрутов способствовали повышению привлекательности острова.

Помимо Хайнаня, российские путешественники активно посещают другие китайские города: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Сиань, Ханчжоу и Циндао. Пиковыми периодами бронирований в 2024 году стали апрель-май и октябрь-ноябрь.