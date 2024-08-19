В Тамбовской области откроется первый загородный пятизвездочный отель

Российский ресторанно-гостиничный холдинг WeFamilyGroup, специализирующийся на создании и управлении проектами в в малых и средних городах России, откроет первый пятизвездочный загородный отель в Тамбовской области в рамках реализации проекта редевеломпента старинной усадьбы XVIII века. Общий объем инвестиций составит более 350 миллионов рублей.

Усадьба, расположенная в селе Тулиновка Тамбовской области, была построена в середине восемнадцатого века. Воронежский купец Яков Васильевич Тулинов основал здесь суконную фабрику и развивал поселение вплоть до начала революции. В советское время усадьба была национализирована. В годы Великой Отечественный Войны здесь размещали беженцев, а в послевоенное время был обустроен детский лечебный санаторий, который был закрыт лишь в 2007 году и продан частному лицу. За почти 15 лет нахождения в частной собственности усадьба пустовала и планировалась к сносу с дальнейшим разделением земель под дачные участки.

В целях сохранения истории этого места и уникальной постройки XVIII века в 2021 году региональный холдинг WeFamilyGroup выкупил усадьбу и прилагающую к ней территорию общей площадью 9182 кв. м. и на протяжении уже более двух лет ведет реставрационные работы. За это время удалось сохранить оригинальную планировку комнат, старинный пол, винтовую лестницу, входную группу, оконные проемы и оригинальную печь. Деревяный фасад здания был полностью очищен от множества слоев краски, а повреждённые участки были точечно восстановлены.

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«Одна из ключевых миссий нашей компании – бережное отношение к историческому наследию. Мы верим, что подобные предпринимательские инициативы позволят не только сохранить уникальный культурный код российских городов, но также повысят туристическую привлекательность целых направлений, обеспечат комфортную среду для тех, кто хочет исследовать самые неизведанные уголки нашей страны», - комментирует Марина Старчикова, совладелица и идейный вдохновитель WeFamilyGroup.

Проект будущего гостиничного комплекса был разработан калининградским архитектурным бюро Nord Domos в минималистичной скандинавской стилистике, отсылающей к архитектурной форме крыла. Номерной фонд будет расположен в здании реконструированной усадьбы (общая площадь 649 кв.м), которая станет архитектурной доминантой всего комплекса. На прилегающей территории расположатся SPA-комплекс с открытым бассейном (общая площадь 756 кв.м), комплекс с банями (общая площадь 560 кв.м), а также ресторан авторской кухни с банкетными залами (1074 кв.м).