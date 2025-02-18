В туристический проект в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей

Масштабный инвестиционный проект по развитию туризма стартовал в Ингушетии. Как заявил руководитель республики Махмуд-Али Калиматов в своём телеграм-канале, в регионе появится современный всесезонный курорт «Армхи». Особенно примечательно, что почти половина финансирования – 6 миллиардов рублей — поступит от частных инвесторов, что является беспрецедентным для этого региона.

Работы по возведению туристического комплекса уже ведутся с 2022 года. Проект, который планируется завершить к 2030 году, не только создаст новую точку притяжения для туристов, но и обеспечит местных жителей 300 новыми рабочими местами. Курорт «Армхи» призван стать флагманским объектом в стратегии развития туристической отрасли республики.

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В рамках масштабного проекта на территории курорта появится целый ряд объектов для комфортного отдыха. Гости смогут разместиться в роскошном бальнеологическом комплексе premium-класса на 60 мест или выбрать один из отелей разного уровня комфортности, рассчитанных в общей сложности на 340 номеров. Для ценителей уединенного отдыха предусмотрены отдельные виллы с панорамными видами и уютные гостевые дома.

Развитая инфраструктура курорта включит современную канатную дорогу, способную перевозить 2760 отдыхающих за час, и 4,46 километра оборудованных горнолыжных спусков с системой искусственного оснежения. На территории разместятся многофункциональный центр, технические помещения для обслуживания склонов и асфальтированные подъезды. Досуг туристов разнообразят музейно-развлекательный комплекс, крытая спортивная арена, экстрим-парк и ресторан с захватывающими видами на окрестности.