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В Тюмени откроют новый отель

В Тюмени откроют новый отель

Центр Тюмени

В 2027 году в нефтегазовой столице России начнет работу AZIMUT Отель Луначарского Тюмень 4*.

Тюмень – один из перспективных мегаполисов страны, где расположены штаб-квартиры главных игроков нефтегазовой отрасли, научно-исследовательские площадки, активно ведется работа для диалога предпринимателей и властей. Расположение на Транссибирской магистрали, наличие международного аэропорта, а также удобная логистика привлекают всех путешественников и только за прошлый год Тюменскую область посетили около 4 миллионов человек. 

Новый объект расположится в центральной части города на улице Луначарского, вблизи многих культурных достопримечательностей и спортивных сооружений. 

10 минут пешком займет дорога до набережной реки Туры и одного из самых известных мест в городе, самой протяженной пешеходной переправы за Уралом – моста Влюблённых. Для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей и природой региона, вблизи отеля расположен краеведческий музей «Городская Дума», где хранится палеонтологическая жемчужина – один их самых больших скелетов мамонта в стране. В шаговой доступности также находятся спортивные объекты города – стадион «Геолог» и Ледовый дворец. Отель удобно расположен относительно транспортных магистралей города и дорога на автомобиле до Международного аэропорта Рощино займёт 20 минут и 7 минут – до железнодорожного вокзала. 

ZIMUT Отель Луначарского Тюмень 4* - это новый девятиэтажный отель, который рассчитан на 150 номеров различных категорий. 

В гостинице планируют создать баланс между деловой инфраструктурой и условиями для полноценного отдыха в поездке. К услугам гостей охраняемый паркинг, круглосуточный лобби-бар, ресторан. Для тех, кому важно не расставаться со спортом в поездке, есть современный фитнес-клуб. 

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