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Russian Traveler

№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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В Тюменской области пройдет первый общероссийский конгресс по термальному туризму

В Тюменской области пройдет первый общероссийский конгресс по термальному туризму

Беспрецедентное событие в сфере термального туризма готовится принять Тюменьская область - масштабный форум соберет ведущих специалистов отрасли. Термальные источники в Тюменской области — это выход на поверхность подземных вод, обогащённых минеральными солями и нагретых выше +20 °C. 2 В области работают более 20 термальных курортов. Большая часть из них находится в самой Тюмени и ближайших посёлках.

По информации региональных властей, в середине февраля (18-19 числа) на мероприятие съедутся более полутора сотен делегатов со всех уголков России.

Ожидается участие авторитетных экспертов из ключевых организаций туристической индустрии - представителей АТОР, РСТ и федерального Министерства экономического развития. Три десятка профессионалов отрасли проведут серию дискуссий о будущем термального туризма, обсудят меняющиеся запросы путешественников и актуальные направления развития этого сегмента туристического рынка.

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