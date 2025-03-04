В Волгограде планируют создать туркластер за 800 миллиардов рублей

Масштабный проект по развитию туризма планируется реализовать в Кировском районе Волгограда. На острове Сарпинском появится крупнейший туристический комплекс, инвестиции в который, как сообщают СМИ, достигнут внушительной суммы - 800 миллиардов рублей.

Амбициозные планы региональных властей предполагают значительное увеличение числа туристов. Если сегодня Волгоградскую область посещают около 2 миллионов гостей в год, то через 12 лет, к 2036 году, этот показатель, согласно плану чиновников, должен вырасти в 2,5 раза и достичь 5 миллионов человек ежегодно.

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Ключевым драйвером роста туристической привлекательности региона станет новый кластер федерального уровня. Его создание на территории острова Сарпинский должно кардинально изменить туристический облик города.

Крупнейшая рекреационно-развлекательная зона России разместится на острове Сарпинский, занимая территорию в 11,2 тысячи гектаров – это 20% от общей площади волжского мегаполиса. Примечательно, что самый крупный инвестиционный проект региона сфокусирован не на промышленном секторе или строительной отрасли, а на развитии туристической инфраструктуры. Реализация амбициозного плана рассчитана до 2040 года при поддержке федерального правительства и, как пишут СМИ, госкорпорации «Туризм.РФ». На данном этапе детали проекта находятся в разработке, однако известно, что компания ЗАО «Лидер» рассматривается как ключевой инвестор и демонстрирует значительную заинтересованность в его воплощении проекта.