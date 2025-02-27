В Вологодской области запускают туризм для рожениц

Интересное нововведение появилось на портале правовой информации области: женщинам из других регионов предложат денежное вознаграждение за роды в местных медучреждениях. Единственное требование к участницам программы - наличие регистрации за пределами Вологодской области.

Согласно опубликованному документу, будущим мамам, решившим родить ребенка в вологодских роддомах с начала мая 2025 до конца апреля 2026 года, обещают выплату в размере 50 тысяч рублей. Такой необычный подход к привлечению рожениц может стать новым направлением в развитии регионального здравоохранения.

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