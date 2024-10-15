авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Осень в Южной Корее 🍁
Осень в Южной Корее 🍁

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Осень в Южной Корее 🍁
Осень в Южной Корее 🍁

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Ярославле стартует Школа агротуризма Центрального федерального округа

Фото: Валерий Саратовский / фотохостинг Russian Traveler

Сельскохозяйственный пейзаж в Саратовской области.

18-19 октября в Ярославле пройдет вторая Школа агротуризма для фермеров, сельхозтоваропроизводителей и объектов агротуризма Центрального федерального округа.

Развитие агротуризма имеет важное значение для привлечения туристов и создания дополнительных возможностей развития сельских территорий. Место проведения школы выбрано не случайно, Ярославль – столица главного туристического бренда страны, Золотого кольца России, известного во всем мире еще со времен Советского Союза.

В рамках школы слушатели узнают о видах и формах сельского и аграрного туризма, правовых аспектах агротуризма, мерах государственной поддержки, применимых для агротуризма, региональных особенностях развития агротуризма. На примерах ведущих объектов агротуризма узнают о точках роста доходности и как сервис и качество услуг влияет на доходность бизнеса. Научатся организовывать работу объектов агротуризма, применять маркетинговые инструменты для продвижения, масштабировать бизнес.

Экспертами Школы агротуризма выступят представители органов власти, научных и образовательных учреждений и организаций, профильных ассоциаций, представителей ведущих предприятий агротуризма и индустрии гостеприимства, туроператоры, которые участникам выработать практические решения для развития сельского и аграрного туризма.

В 2024-2025 годах планируется провести Школу агротуризма во всех федеральных округах Российской Федерации.

Проект «Школа агротуризма» реализуется при поддержке АО «Россельхозбанк», аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Министерства туризма Ярославской области, Научно-образовательного консорциума «Устойчивый туризм», Комитета по устойчивому развитию туризма Делового центра экономического развития СНГ, Российского университета дружбы народов, Сочинского государственного университета и журнала «Russian Traveler».

Принять участие в работе Школы можно на сайте.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024