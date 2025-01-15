В Южно-Сахалинске открылся новый отель

Больше возможностей для туристов и тех, кто приезжает в командировку.

Отель AZIMUT Hotels в Южно-Сахалинске расположен в юго-восточной части города. По соседству с гостиницей находится лесная роща, в тридцатиминутной транспортной доступности – Охотское море с выходом в Тихий океан. Особенностью локации является удобная и развитая инфраструктура: Международный аэропорт Южно-Сахалинска находится в 5 минутах езды, а крупнейший акватермальный комплекс города Аквасити и Ледовая арена в 10 минутах езды на машине. Для любителей зимних видов спорта прямо в черте города расположен самый крупный горнолыжный курорт Дальнего Востока — Горный Воздух, он включает 42 километра трасс различной степени сложности, а дорога от отеля до него займет всего 15 минут на машине.

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К услугам гостей 262 комфортабельных разнообразных варианта размещения: от студии (37 кв.м.) до трехкомнатных апартаментов (70 кв.м.). 6 современных уютных корпусов отеля оборудованы всем необходимым для хорошего отдыха и продуктивной работы. В каждом апартаменте предусмотрена собственная кухня. На территории AZIMUT Апарт Отель Южно-Сахалинск расположены детская и спортивная площадки, парковка, предоставляются услуги прачечной.