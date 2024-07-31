В здании старых бань в Иркутске откроют пятизвездочный отель

1 сентября 2024 года в самом центре Иркутска на набережной реки Ангары откроется новый отель премиум-класса — RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*. Он расположится в возрожденном историческом здании Бань Курбатова и Русанова с архитектурой начала XX века.

Легендарные бани появились благодаря Владимиру Сукачёву, общественному деятелю, меценату и одному из самых известных и почитаемых градоначальников Иркутска, который в конце 1880-х годов передал участок земли на набережной Ангары под строительство городской бани Николаю Курбатову и Григорию Русанову.



В то время бани были оборудованы по «последнему слову техники, науки и моды»: ещё до появления первой городской электростанции здесь уже было электричество, вся вода проходила через несколько этапов очистки и фильтрации, двери и окна имели арочную форму, а в интерьере использовалась роскошная глазурованная плитка с Хайтинской фарфоровой фабрике. Банный комплекс был крайне популярен среди иркутян до революции и в советские годы. Великолепная отделка интерьеров, просторные помещения, комфортные номера и сухой пар вызывали восторг среди посетителей.



Для большинства горожан посещение Курбатовских бань было доброй семейной традицией. В 90-е годы бани не эксплуатировались, здание практически полностью разрушилось.

Возрождение бань Курбатова и Русанова стало крупнейшим проектом по восстановлению объектов культурного наследия Иркутска. В ходе проведенной капитальной реновации были полностью воссозданы элементы исторического фасада на основании архивных данных, а само здание получило новую жизнь, с большим масштабом, не теряя исторический облик и ценности.

Дизайн интерьеров RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk представлен сразу в пяти стилях, которые гости могут выбрать в зависимости от их настроения: «Классика», «Модерн», «Лофт», «Авангард» и «Скандинавия». Всего для проживания гостям доступно 104 номера и апартаментов семи категорий – от уютных Супериоров до роскошного Президентского люкса с камином и видом на реку. В оформлении каждого номера использованы исключительно натуральные материалы.

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Главная особенность и историческое наследие RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk – аутентичный Grand SPA, хранящий в себе память о знаменитых Курбатовских банях. SPA-комплекс объединил уникальное сочетание сибирских традиций парения, SPA-ритуалов народов мира и современных методик оздоровления.

В распоряжении гостей: 25-метровый бассейн с инновационной системой водоподготовки, банный комплекс, включающий две русские, финскую и турецкую бани с авторскими программами парения, а также уютные кабинеты для SPA-ритуалов, включая уникальный комплекс процедур RODINA Detox.

Интересный нюанс: RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk уделяет особое внимание сохранению экологии и уникального микроклимата Сибири – для комфортного передвижения по городу без вреда для окружающей среды используются электрические автомобили класса люкс.