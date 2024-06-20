Велопешеходный маршрут по руинам на Урале создадут за 3,5 миллиона рублей

Проект Uralruin получил поддержку от Президентского фонда культурных инициатив.

Концепция проект Uralruin – создание велопешеходного пути, протяженностью от 100 до 120 километров, он протянется через ландшафтно-руинированный парк между Екатеринбургом и Каменск-Уральским. На днях проект получил поддержку в виде финансирования от Президентского фонда культурных инициатив.



Сумма гранта составила 3,5 миллиона рублей. Эта инициатива ставит перед собой амбициозную цель - запустить в регионе первый инновационный туристический проект, который будет сочетать элементы туризма, исторические руины и архитектурное наследие.

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Первый участок маршрута предполагается ввести в эксплуатацию этим летом, это будет путь вдоль берегов Исети, соединяющий Маминское село и Шилову деревню на расстоянии 5 километров туда и обратно. Инициатива будет официально представлена во время фестиваля в рамках архитектурной резиденции «Не пустое место».