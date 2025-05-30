Винные дороги и не только: в Сочи прошла встреча министров туризма стран СНГ

28 мая в Сочи состоялось Заседание Совета по туризму государств — участников Содружества Независимых Государств.

В Сочи прошла встреча глав министерств по туризму Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ, Делового центра экономического развития СНГ, Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и горных курортов Евразии.

Открыл заседание на правах председательствующей страны министр экономического развития России Максим Решетников, возглавивший российскую делегацию.

Первым пунктом повестки стало обсуждение новых трендов развития туризма, флагманских инвестиционных проектов и перспектив сотрудничества стран СНГ до 2030 года.

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Председатель Комитета устойчивого развития туризма Деловой центр СНГ Христофор Константиниди проинформировал участников заседания о создании на площадке Делового центра неправительственной площадки для сотрудничества ведущих отраслевых ассоциаций, объединений и союзов предприятий туриндустрии стран СНГ – Международного совета устойчивого развития туризма. Константиниди рассказал о работе над запуском масштабного международного туристического проекта «Винные дороги СНГ», в которой принимают участие ведущие туристические объединения России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана.

Эксперт также анонсировал инициативу Делового центра учреждения Ассоциации туристических университетов СНГ и создания Международного сетевого центра компетенций в сфере туризма в СНГ, а также поделился планами по проведению Конференции «Развитие туристического образования» осенью этого года. Представленные инициативы направлены на развитие образования в сфере туризма и решение проблем с нехваткой квалифицированных кадров.

Главы туристических ведомств провели двусторонние встречи и переговоры. Официальная программа также представила Бизнес-диалог по сотрудничеству в сфере туризма. Его участники обсудили широкий круг вопросов и обозначили основной план взаимодействия и развития туристической отрасли на ближайший год.

Символичным событием встречи руководителей туризма стран СНГ стало открытие уникальной арт-инсталляции «Источник энергии» на высоте 2320 метров над уровнем моря, которая станет новой точкой притяжения туристов.