Винодельческая компания вложит миллионы в развитие этнотуризма в Дагестане

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на интервью своего корреспондента с Эмилем Омаровым, генеральным директором «Дербентской винодельческой компании».
Туристическое направление в «Дербент Вино», как рассказывает Эмиль Омаров активно развивается.
«У нас не просто экскурсия с дегустацией, это должно быть на любом предприятии, как само собой разумеющееся. Мы ищем новые форматы, разные варианты. Мы проводим фестивали на территории завода, поддерживаем местных дагестанских художников, реализуем гранты. Сейчас создаем у себя на территории завода галерею современного искусства», — говорит Омаров.
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