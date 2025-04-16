Власти Анапы подготовили десять инвестпроектов

Их представят на Петербургском международном экономическом форуме.

Власти Анапы разработали десять инвестиционных проектов, которые будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме. Обсуждение этих инициатив прошло на заседании инвестиционного штаба под руководством мэра города Василия Швеца, где также присутствовали представители городского Совета и предпринимательского сообщества.

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Согласно данным мэрии, начиная с 2021 года, участие Анапы в ПМЭФ способствовало привлечению более 160 миллиардов рублей инвестиций в местную экономику. В этом году планируется заключение десяти новых инвестиционных соглашений.

На деловой программе форума Анапа намерена представить проекты, касающиеся туризма, санаторно-курортного отдыха и агропромышленного сектора. К числу этих проектов относятся строительство нового корпуса для детского лагеря «Юбилейный», реконструкция семейного отеля «СИБУР-Юг», создание агротуристического кластера на базе винодельческого производства, а также возведение гостиниц категории 4 и 5 звезд.