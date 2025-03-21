Внутреннему туризму не хватает два миллиона работников

Кадровый голод в туристической сфере: отрасль потребует до 2 миллионов новых специалистов к 2030 году. Об этом говорит руководитель Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН Христофор Константиниди.

Российская туриндустрия демонстрирует впечатляющий рост – в 2024 году количество внутренних путешествий достигло рекордных 91 миллиона, увеличившись примерно на 14%. Этот бум привлекает значительные инвестиции, которые ежегодно прирастают на 12-14%.

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Совместное исследование ММСО и НИУ «Высшая школа экономики» выявило серьезный вызов: к 2030 году отрасли потребуется от 500 тысяч до 2 миллионов дополнительных работников.

Согласно исследованию ВШЭ и ММСО, в туристической индустрии сейчас трудятся около 1,1 миллиона сотрудников. Структура кадров представлена тремя основными категориями: высококвалифицированные специалисты составляют 15% от общего числа работников – это руководящий состав и разработчики туристических продуктов, преимущественно с высшим образованием, часто не связанным с туристической отраслью.



Четверть персонала (25%) приходится на средний сегмент — менеджеры, экскурсоводы и повара, имеющие профессиональное или высшее образование. Наибольшую долю (60%) занимают линейные сотрудники без специальной квалификации — горничные, грузчики, посудомойщики, официанты и другой обслуживающий персонал.



Индустрия туризма сталкивается с серьезным кадровым голодом. Вера Мальцева, возглавляющая Центр развития навыков профессионального образования в ВШЭ, подчеркивает, что особенно заметен недобор рядового персонала. Существующие образовательные программы не полностью удовлетворяют запросы работодателей, создавая пробел в специализированных компетенциях. Для качественного роста отрасли критически важны специалисты с целостным видением туристического бизнеса, способные внедрять инновационные продукты и совершенствовать сервисные стандарты.



Дефицит базовых сотрудников сопровождается нехваткой профессионалов, обладающих дополнительными навыками, необходимыми для прогрессивного развития сферы туризма.