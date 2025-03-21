Внутреннему туризму не хватает два миллиона работников

Кадровый голод в туристической сфере: отрасль потребует до 2 миллионов новых специалистов к 2030 году. Об этом говорит руководитель Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН Христофор Константиниди.
Российская туриндустрия демонстрирует впечатляющий рост – в 2024 году количество внутренних путешествий достигло рекордных 91 миллиона, увеличившись примерно на 14%. Этот бум привлекает значительные инвестиции, которые ежегодно прирастают на 12-14%.
Совместное исследование ММСО и НИУ «Высшая школа экономики» выявило серьезный вызов: к 2030 году отрасли потребуется от 500 тысяч до 2 миллионов дополнительных работников.
Согласно исследованию ВШЭ и ММСО, в туристической индустрии сейчас трудятся около 1,1 миллиона сотрудников. Структура кадров представлена тремя основными категориями: высококвалифицированные специалисты составляют 15% от общего числа работников – это руководящий состав и разработчики туристических продуктов, преимущественно с высшим образованием, часто не связанным с туристической отраслью.
Четверть персонала (25%) приходится на средний сегмент — менеджеры, экскурсоводы и повара, имеющие профессиональное или высшее образование. Наибольшую долю (60%) занимают линейные сотрудники без специальной квалификации — горничные, грузчики, посудомойщики, официанты и другой обслуживающий персонал.
Индустрия туризма сталкивается с серьезным кадровым голодом. Вера Мальцева, возглавляющая Центр развития навыков профессионального образования в ВШЭ, подчеркивает, что особенно заметен недобор рядового персонала. Существующие образовательные программы не полностью удовлетворяют запросы работодателей, создавая пробел в специализированных компетенциях. Для качественного роста отрасли критически важны специалисты с целостным видением туристического бизнеса, способные внедрять инновационные продукты и совершенствовать сервисные стандарты.
Дефицит базовых сотрудников сопровождается нехваткой профессионалов, обладающих дополнительными навыками, необходимыми для прогрессивного развития сферы туризма.
Христофор Константиниди
руководитель Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН
«Если просчитать вместе с гостеприимством и смежными блоками, то дефицит кадров к 30 году может превысить 2 миллиона человек. При этом нельзя сказать, что недостаточно количество мест для обучения. По факту мы видим, число выпускников, которые идут в отрасль – в среднем 50%, кое-где, как в РУДН, — ближе к 70%».