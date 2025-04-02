Вологодской области выделили 400 миллионов на развитие туризма

На протяжении трех лет, начиная с 2025 года, Вологодская область будет получать значительную финансовую поддержку для развития своей туристической отрасли. По итогам конкурса, проведенного Министерством экономического развития России в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», региону выделят 403 миллиона рублей.
Согласно информации от пресс-службы, уже в текущем году область получит почти 140 миллионов рублей. Из этих средств 20 миллионов будут направлены на организацию и продвижение событийных мероприятий, способствующих развитию туризма в России. Значительная часть финансирования — 61,9 миллиона рублей — пойдет на развитие туристической инфраструктуры в центре Вологды в 2025 году в соответствии с разработанным туристическим кодом города.
Свыше 57,6 миллионов рублей планируют инвестировать в обустройство некапитальных туристических объектов вдоль популярных автомобильных маршрутов, что значительно повысит комфорт для путешественников.
«Вологодской области выделены значительные финансовые средства из федерального бюджета на укрепление туристического потенциала – 403 млн руб., из которых 139,5 млн руб. только на текущий год. Федеральную поддержку направим на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в регионе, а также на обустройство туристической инфраструктуры», – пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
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