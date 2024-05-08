Юбилейный сезон в Сочи Парке начался с открытия экстремального аттракциона

Первые премьеры масштабного 153-дневного праздника «Сказка десятилетия», посвященного юбилею тематического парка развлечений, были представлены 1 мая. Их увидели 6,5 тыс посетителей.

Сочи Парк – первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. В этом сезоне здесь появился новый экстремальный аттракцион — воздушно-гоночный «Соловей-разбойник». Он поднимает гондолы на 15-ти метровую высоту, выполняет фигуры высшего пилотажа, создает перегрузку до 3,7 g и дарит ощущение невесомости.

Аттракцион рассчитан на гостей от 120 см. Аттракцион создан ведущими итальянскими производителями, от идеи до воплощения прошло около года.

«Десять лет назад, в день открытия Сочи Парка 1 июня 2014 года, на территории было всего пять аттракционов. В июне 2024 года их будет уже 24. Сейчас мы вышли на тот уровень, когда каждый год открываем новые развлечения: до 2027 года в парке появятся еще пять аттракционов. При этом мы не просто ставим горки и карусели, мы делаем уникальную тематизацию, рассказываем захватывающую историю и дарим сказку каждому гостю», - говорит Людмила Кузнецова, генеральный директор Сочи Парка (входит в ГК «Мантера»).

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Еще одна премьера «Сказки десятилетия» — 10 лучших цирков мира в шоу «Кругосветное путешествие Богатыря», созданное специально к знаковой дате. Примечательно, что и на официальном открытии парка в 2014 году выступал знаменитый канадский Cirque du Soleil. Прошло десять лет, на арене снова цирковое шоу, только масштаб его увеличен в 10 раз. В международном проекте участвуют 32 артиста разных жанров из Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Молдавии, России, Эфиопии, Италии, Венгрии, Франции, Монголии.

Юбилейные события в Сочи Парке продолжаются: 1 июня на главной сцене выступит Хабиб, а также гостей ждет масштабный розыгрыш, главный приз которого – абонемент в парк на 10 лет. 2 июня — концерт «Иванушек International». Ведущие программы — блогер Роман Каграманов, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 12 июня — открытие семейной горки «Богатырская застава» и старт гастролей ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Кроме того, в летней афише мероприятий — сказочные парады, пенная дискотека, уличные перфомансы, детские спектакли, мастер-классы, встречи с Бабой Ягой и Богатырем.

Все развлечения, неограниченный прокат на аттракционах, шоу, включая ледовое и цирковое, дельфинарий входят в единый билет.