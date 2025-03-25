«Жизнь – это путешествие»: в Москве представили новые отели и санатории

Участники AZIMUT Market Place 2025 познакомились с различными регионами, не покидая Москвы.

17 марта 2025 года в гостинице AZIMUT Сити Отель Олимпик прошло ежегодное мероприятие сети AZIMUT Market Place 2025. На площадке собрались представители различных компаний, агентств, туристических операторов и руководителей всех отелей и санаториев AZIMUT Hotels. Встреча прошла под эгидой слогана «Жизнь – это путешествие».

Во время встречи участники смогли познакомиться с разнообразными регионами нашей обширной страны, а также примерить национальные наряды различных народов и сделать запоминающиеся фото, созданные искусственным интеллектом: на фоне Байкала, северного сияния, Кавказских гор и других уникальных достопримечательностей. Деловая часть программы включала общение с партнерами и коллегами в преддверии нового туристического сезона, обсуждение трендов, а также знакомство с новыми объектами. Ярким напоминанием о встрече для участников стали сувениры в русском стиле, созданные своими руками на мастер-классах.

Важной частью мероприятия стала дегустация блюд гастрономической карты России. Весь день гости могли совершить вкусное и необычное путешествие от Мурманска до Сочи, попробовать и открыть для себя новые горизонты.

Кулинарное шоу от бренд-шефа сети Сергея Борцова и шеф-повара Дамира Хасанова

В этом году программу дополнило кулинарное шоу от представителей московского региона. Бренд-шеф сети AZIMUT Hotels Сергей Борцов и шеф-повар AZIMUT Парк Отель Переславль Дамир Хасанов презентовали гостям блюда по-настоящему русского завтрака – манник с клюквой, муссом из сгущенного молока и кремом из белого шоколада, а также творожную запеканку с яблочным пюре, моченой брусникой и сметанным кремом.

Во время мероприятия в компании подвели итоги прошлого года. В 2024 году общая выручка сети AZIMUT Hotels составила 28 млрд рублей, а отели и санатории сети приняли больше 3 млн гостей. По подсчетам экспертов лояльность к бренду увеличилась до 56% – это значит, что каждый второй гость проживал в сети 2 и более раз за год.

Сеть заняла первое место по узнаваемости среди гостиничных брендов на территории России по результатам проведенного независимого исследования. Программа лояльности AZIMUT Bonus на сегодня считается самой масштабной в отрасли в России и насчитывает более 1,2 млн участников.

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За прошлый год к гостиничной сети AZIMUT Hotels присоединились 11 отелей и уже открылись гостиницы в Йошкар-Оле, Калуге, Тюмени, Казани, Абакане, Ставрополе, Тамбове, также начал свою работу первый отель в Ташкенте. 2025 год также начался с открытий в Южно-Сахалинске, Саранске и Москве. Всего более 70 отелей и санаториев сети представили свои объекты на мероприятии.

В компании рассказали, что планируют расширить присутствие в России и продолжить открывать отели на рынках других стран мира. Более 2500 номеров сейчас находятся на стадии строительства, два отеля AZIMUT Hotels откроются в Израиле в этом году, а уже в ближайшее время откроет свои двери новая гостиница в Иркутске. Генеральный директор сети Максим Бродовский рассказал, что в компании продолжают заниматься реновацией объектов: в этом году гостей примет полностью обновленный санаторий Ивушка, а в зимний сезон 2026-2027 откроют после реновации знаменитый пансионат Чегет.