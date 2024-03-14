«Звуковой удар и туристы-романтики»: эксперт рассказал о том, как работают гостиницы при аэропортах

Гостиницы в аэропорту выбирают путешественники, у которых есть пересадки или задержки между рейсами, запланирован ранний вылет или прилет. О специфике бизнеса и работе с такими отелями Russian Traveler рассказал основатель и управляющий партнер KravtGroup Валерий Кравцун.

Круглосуточное обслуживание — одна из главных задач. Гостиница в любой момент должна быть готова разместить гостей, предоставить трансфер, разбудить на рейс и прочее. Среднее время пребывания гостя — не более 24 часов.

В отелях при аэропортах останавливается разная аудитория: иностранцы, родители с детьми, бизнесмены, авиаэкипаж. К каждому необходим индивидуальный подход: персонал должен быть приветливым, открытым, должен знать иностранные языки.

Сотрудников также обучают общению с гостями в стрессовых ситуациях. Они должны уметь поддержать гостей и оказать первую помощь.

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Гостиницы в аэропорту не всегда выгодны и просты в управлении. Основной спрос составляют транзитные пассажиры, которые останавливаются в отелях всего на пару часов. Чтобы привлечь посетителей, используют скидки, бонусы и дополнительные услуги. Одна из них – гибкий тариф для транзитных пассажиров, которым задерживают или переносят рейсы. Гостиница учитывает обстоятельства и предлагает посетителям почасовое размещение.

В отелях при аэропортах есть быстрый доступ к транзитным зонам – это основной критерий при бронировании отеля. Благодаря этой услуге пассажиры могут ждать самолет в комфортных условиях и не бояться опоздать на рейс.

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Среди гостей отелей при аэропортах есть и туристы-романтики, которые выбирают их в том числе из-за вида на взлетную полосу и самолеты.

Кроме того, в отелях доступно все необходимое для комфортного отдыха и работы: есть SPA-комплексы, можно сходить в спортзал, просто отдохнуть, поработать в тишине, провести встречу или даже забронировать конференц-зал для мероприятия. Есть немало обзоров и рейтингов отелей в воздушных гаванях. Один из них – рейтинг журнала The Sun, в котором собраны отели с самым продуманным сервисом и живописными видами.

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Из-за громкого шума и близости к взлетным полосам, отели имеют сложное техническое строение. Например, там используют инновационные шумоподавляющие конструкции и специальные оконные модели, которые максимально поглощают «звуковой удар».

Благодаря этому в помещениях можно комфортно находиться и не переживать из-за близости к самолетам. Кроме шумоподавления, при строительстве используют прочный фундамент и сейсмостойкие конструкции, которые поглощают энергию и защищают здание от разрушений. Эти технические аспекты считаются базовыми при строительстве гостиниц при аэропортах.