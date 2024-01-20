10 человек упали с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье

Остальные были вынуждены ждать в кабинках помощи спасателей.

В пятницу 19 января на горнолыжном курорте «Степанова» в подмосковной Яхроме сломался фуникулер. С высоты подъемника упали около 10 человек, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, в результате ЧП есть пострадавшие. Одна из женщин при падении повредила позвоночник, двое получили травмы. О состоянии остальных не сообщается, но известно, что некоторые люди застряли в кабинках на шестиметровой высоте и ждали помощи спасателей.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту остановки подъемника. По данным источника РИА Новости, подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности — сломалось поворотное колесо, что послужило причиной недостаточного натяжения троса. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Спортивный парк «Степаново» позднее сообщил, что все службы сработали оперативно и «в течение минимально-возможного времени пассажиры канатной дороги были эвакуированы из кресел». Горнолыжный курорт продолжает работу, функционирует вторая канатная дорога и все склоны.