10-летнего россиянина не пустили в Дубай из-за одной буквы в паспорте

Документ ребенка признали недействительным.

В Екатеринбурге 10-летнего мальчика не пустили на рейс в ОАЭ из-за небольшой ошибки в загранпаспорте. В графе место рождения было написано «Свердловсая обл.» — в слове не хватало буквы «к», пишет Е1.

По данным портала, мать мальчика Ольга собиралась отправиться в отпуск в Дубай с сыном и друзьями. Но в аэропорту семью развернули во время проверки документов.

«Я проверяла все данные при получении паспорта и перед вылетом, но на место рождения даже не обратила внимание. А сегодня пришли на паспортный контроль в Кольцово, были уже в предвкушении отпуска. Но начальник дежурной службы остановил, сказал, что буквы не хватает и он вынужден изъять паспорт. Билеты, весь отпуск просто накрылись, очень обидно», — пожаловалась женщина.

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Сейчас она пытается перевыпустить паспорт сына и надеется на то, что тур в Дубай удастся переоформить вместе с туроператором. Но билеты в любом случае придется покупать заново.

Сотрудники погранслужбы в Кольцово в разговоре с россиянкой признали, что подобные случаи происходят часто: только за тот день из-за ошибок в паспортах на рейсы не попали два человека.