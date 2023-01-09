Заготовка на зиму: 10 необычных активных приключений

С приходом зимы нужно не укутываться пледом и обкладываться подушками за просмотром любимого сериала, а вострить лыжи, точить канты и сдувать пылинки с любимой экипировки – время активных приключений не за горами. Мы выбрали десять оригинальных идей для нескучного отпуска в этом холодном сезоне – обещаем, будет жарко!

1 Скитуринг и бэккантри

Где? Красная Поляна, Краснодарский край

Скитурингом называют походы на горных лыжах – как короткие, так и многодневные. Иногда под ним понимают переходы от одного приюта или даже курорта до другого, но нередко в скитур по склонам и перевалам отправляются фрирайдеры, находящиеся в вечном поиске целины.

Вблизи знаменитой Красной Поляны есть немало маршрутов для бэккантри (то есть пешего восхождения и последующего спуска вне трасс) и скитуринга — например, один из наиболее популярных проходит по хребту Аибга и соединяет курорты «Красная Поляна», «Альпика-Сервис» и «Роза Хутор». Подъем до горного цирка, «штурм» узкого кулуара, захватывающая 360-градусная панорама Кавказа — и долгое скольжение вниз к «цивилизации» с тонизирующим кофе и согревающим глинтвейном.

Огни Красной Поляны Фото: Таня Лещинская / фотохостинг rtraveler.ru

2 Зимнее восхождение

Где? Эльбрус, Республика Кабардино-Балкария

Восхождение на серьезную вершину – всегда испытание, особенно если это 5642-метровый Эльбрус, высочайшая гора России и Европы, особенно если попробовать покорить ее зимой.

Да, шансов на «погодное окно» вне летних месяцев меньше, температуры ниже, ветер покрепче, снега и льда больше, так что может показаться, что такой поход — опасная авантюра. Однако при должном уровне подготовки, правильной экипировке, грамотной акклиматизации и высоком профессионализме гидов раскрасневшееся селфи на макушке Европы вполне может оказаться в вашем фотоархиве.

Восхождение альпинистов на Эльбрус Фото: АБ / фотохостинг rtraveler.ru

3 Сафари на снегоходах

Где? Плато Маньпупунер, Республика Коми

Столбы выветривания Маньпупунер, расположенные на территории Печоро-Илычского заповедника, – священные идолы для манси и заветная мечта для многих путешественников. Как правило, увидеть их можно во время длительного и непростого похода по Уралу, границе Европы и Азии, а также в ходе однодневного вертолетного тура.

Но это летом, а зимой сформированные эрозией останцы, основательно «упакованные» в хрустящую глазурь снега, становятся кульминацией захватывающего сафари на снегоходах по Свердловской области и Республике Коми. Белое безмолвие, драматичная история ИвдельЛАГа, древние мансийские тропы и плато Маньпупунер, которое называют одним из Семи чудес России, — такая экспедиция запомнится надолго.

Ночь на плато Маньпупунёр, Республика Коми. Фото: Александр Гулин / фотохостинг rtraveler.ru

4 Хелиски

Где? Елизовский район, Камчатский край

Хелиски (от англ. heliskiing: heli – вертолет, skiing – катание на лыжах) родилось в Канаде, самом снежном регионе на Земле. Именно там, в апреле 1965-го с помощью вертолета впервые осуществили высадку нескольких человек на вершину горы, чтобы совершить спуск на лыжах. Во многих странах хелиски позволяет не затрачивая сил на бэккантри (которое далеко не везде возможно) добираться до укромных горных уголков, где весь снег – у ваших ног, а вокруг ни души.

Но только в России, на полуострове Камчатка, есть уникальная возможность проехать через кратер дымящегося вулкана, а затем – и соскользнуть по его склону к океану. Спуски здесь есть под любой уровень подготовки, а дневное катание всегда приятно завершить отмоканием в термальных источниках.

Фото: Total Heliski / Flickr

5 Школа сноукайтинга

Где? Плещеево озеро, Ярославская область

Для того чтобы стремглав нестись по поверхности, едва касаясь ее доской, зависая в воздухе и используя для разгона силу ветра, иногда не требуется даже воды – и в наших широтах, где снег лежит много месяцев в году, экзотический сноукайтинг смотрится весьма органично.

Помимо технологичной одежды и не менее технологичной экипировки (прежде всего, продвинутого надувного кайта) для него нужны ровные целинные поля, где нет опасности наткнуться на кочку и потом долго кувыркаться в снежном облаке, и устойчивый ветер без резких порывов. При совпадении этих условий у вас будут все шансы отринуть законы гравитации и, в хорошем смысле слов, воспарить над землей.

Зимой Плещеево озеро – центр одноименного национального парка и главная достопримечательность Переславля-Залесского – покрывается льдом, и на его запорошенной глади появляются разноцветные кляксы кайтов. Почувствуйте тягу к зиме, причем как в прямом, так и переносном смыслах!

Сноукайтинг Фото: Konstantin Zamkov / Flickr

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6 Альплагерь

Где? Актру, Республика Алтай

Те, кого манят горы, вовсе не обязаны с приходом зимы забрасывать на антресоли обвязку, веревки, кошки и ледоруб, а тем, для кого альпинистские премудрости пока в диковинку, не стоит откладывать знакомство с ними до лета.

Отличная возможность научиться ходить по ледникам, развить «чувство снега», который в это время в горах меняется с каждой минутой, и полюбить суровый горный минус и метели – отправиться в легендарный альплагерь «Актру» в Горном Алтае: в зимний (в том числе, новогодний) период там как раз проходит школа альпинизма.

В долине Актру альпинисты начинают карьеру и совершенствуют мастерство с 30-х годов прошлого века, и здесь умеют построить обучение так, чтобы оно сразу пошло в гору. «Чайников», которые поступают в распоряжение сертифицированных инструкторов, ждут ежедневные тренировки, несколько восхождений (можно даже выполнить норматив и получить разряд по альпинизму), лекции и семинары на важные темы – от вязания узлов до обеспечения безопасности в горах.

Кто не готов ступить на этот адреналиновый путь, может отправиться в трекинг по живописным тропам или покататься на горных лыжах по алтайскому пухляку.

Ущелье Актру, Горный Алтай Фото: Михаил Беляев / фотохостинг rtraveler.ru

7 Подлёдный дайвинг

Где? Туристический центр «Полярный круг», Республика Карелия

Заглянуть в таинственный мир водоемов, накрытых ледяной «крышкой», удобней и безопасней всего на Белом море. Зимой видимость подо льдом достигает 30-40 метров, а микроскопические водоросли и частицы породы придают воде фантастические оттенки. Под нагромождениями льда дайверов встречают подводные торосы, каверны и разломы, дно манит причудливыми перепадами рельефа с буквально неземной флорой и фауной – лесами водорослей и всевозможными животными: мягкими кораллами, губками, актиниями, асцидиями, офиурами, морскими звездами, крабами, моллюсками и рыбами.

Кстати, погружаться здесь можно и на рэки — спящие на глубине суда, потерпевшие крушение. Кроме дайвинга, в зимнем отпуске на Белом море предусмотрены катание на лыжах и на снегоходах, айс-сноркелинг в сухом костюме, лекции по морской биологии и, конечно, наблюдение за северным сиянием.

(Если у вас еще нет сертификата ICE DIVER PADI или аналогичного и сертификата, удостоверяющего умение погружаться в сухом костюме, прошедшие курс Advanced OWD могут тут же получить необходимый «апгрейд»).

Подлёдный дайвер Фото: Евгения Кирпиченкова (Клипп) / фотохостинг rtraveler.ru

8 Поход на коньках

Где? Байкал, Иркутская область и Республика Бурятия

Озеро Байкал – пожалуй, самый большой и притом естественный ледовый каток планеты. Маршруты коньковых походов, как правило, проходят в районе Малого моря, вдоль западного берега Байкала и острова Ольхон – там, где природным «сквозняком» сдувает весь снег с поверхности льда. Впечатления гарантированы уникальные!

Одни из самых известных достопримечательностей Байкала, такие как Ольхонские ворота, Шаман-скала или мыс Хобой, гроты и утесы предстают в необычном ракурсе – со стороны застывшей акватории. Можно рассмотреть вблизи байкальские сокуи – замерзшие наплески воды на скалах – и множество узорчатых текстур ледяного покрова.

А по ночам лед будет «петь» – из-за разницы температур он слегка потрескивает. Впрочем, это совсем не опасно – в конце февраля и марте лед становится максимально прочным, и по нему совершенно не страшно ездить на внедорожниках, а уж тем более скользить «пешком».

На коньках по Байкалу Фото: Алексей Закиров / фотохостинг rtraveler.ru

9 Тур на собачьих упряжках

Где? Урал, Пермский край

Собака – друг человека, а северные ездовые собаки – друзья, проверенные тысячелетиями совместных странствий жителей холодных широт по занесенным снегом равнинам. От общения с этими энергичными добряками настроение поднимается автоматически!

Прочувствовать настоящую романтику многодневных путешествий на собачьих упряжках и открыть для себя новые горизонты можно и не отправляясь на самый край материка – на севере Пермского края организуют ездовые походы вдоль Уральского хребта.

За три дня удастся примерить на себя роль погонщика-каюра, пройти с личной командой из 6-8 хаски около 70 километров по заповедным уральским лесам, а еще познакомиться с историей освоения Пермского края и заглянуть в старинный Соликамск.

Фото: pafnuti11 / фотохостинг rtraveler.ru

10 Лыжный хайкинг

Где? Кенозерский национальный парк, Архангельская область

В Кенозерском национальном парке жизнь до сих пор течет как века назад – здесь охраняется не только природа, но и культурное наследие Русского Севера. Один из самых логичных способов с ним познакомиться – отправиться в лыжный поход по Кенозерью, чтобы в естественном темпе обойти «дозором» спящие посреди лесов деревянные часовни с расписными потолками-«небесами», укрытые снежным одеялом озера и уютные деревушки по их берегам.

Можно остановиться в деревенском доме, чтобы днем совершать радиальные прогулки, а по вечерам принимать участие в мастер-классах по северным ремеслам и дегустировать простые и сытные блюда местной кухни, или отважиться на многодневный переход по маршруту новгородских первопроходцев, осваивавших эти земли в XII-XIV веках.

Морозная ночь в Кенозерье Фото: Павел Ващенков / фотохостинг rtraveler.ru

Иван Васин, Виктория Мелешко