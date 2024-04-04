Цейлон без цейтнота: 10 причин побывать на Шри-Ланке

Аромат корицы и блеск сапфиров, древние храмы и тропический модернизм, сёрфинг и джип-сафари, чайные плантации и нарядные слоны – представляем десять пунктов программы, обязательных к исполнению на Шри-Ланке.

Russian Traveler №1(10) 2024 читать этот номер

1 Изучить Коломбо

На улицах Коломбо

На оживлённом уличном базаре Петта мужчины в клетчатых саронгах гомонят, расхваливая достоинства ананасов и кур. В покрытом разноцветными лепными фигурами индуистском храме Катисеран ухает сквозь дым благовоний механическая барабанная установка. На изумрудном стадионе тренируется крикетная команда, несмотря на жару, бегуны устраивают вдоль моря спринты, трёхколёсные тук-туки катят мимо бизнес-центров – главный город страны своей энергии не скрывает.

Прогуляйтесь под рокот океанских волн по длинной набережной Галле-Фейс-Грин со строем величественных отелей – в подуставшем, но всё ещё атмосферном Grand Oriental можно осмотреть мемориальный номер 304, где останавливался Чехов во время путешествия с Сахалина, и выпить коктейль в баре с панорамным видом. Совершите вылазку в уютный Голландский музей в бывшем доме губернатора Цейлона, зайдите в буддийский храм Гангарамайя, где паломники издавна оставляли дары, – получилась интересная летопись эпохи, воплощённая в витринах с фарфором, украшениями и даже очками.

Святилище Симамалака на озере Бейра спроектировал уроженец острова, основоположник тропического модернизма Джеффри Бава. По ночам эти павильоны подсвечивают, а днём меж ними тихо скользят пеликаны – так и не скажешь, что ты в центре кипучего мегаполиса! Продолжить же знакомство с творчеством Бавы можно в его доме-музее в переулке у Багатель-роуд (на экскурсию желательно записываться заранее). И не пропустите открывшийся в 2019 году Музей современного и новейшего искусства – он расположился на 17-м этаже -небоскрёба ​​Colombo Innovation Tower.

2 Выпить чаю

Сбор чая на плантациях Нувара-Элии Фото: Архив посольства Шри-Ланки

Говорим «Шри-Ланка» – подразумеваем «Цейлон». Говорим «Цейлон» – вспоминаем про чай. А вместо того чтобы говорить про чай, едем в центр острова смотреть, как тот растёт. На Шри-Ланке он появился благодаря британским плантаторам в 1867 году, так же как и манера пить его с молоком. Кстати, несчастье помогло – до этого времени на острове выращивали лишь кофе и после гибели урожая от грибковой инфекции переключились на чай.

Любоваться зелёным вельветом плантаций с пёстрыми фигурками сборщиц лучше из окна поезда – правда, условия в вагонах недалеко ушли от описанных Буниным в рассказе «Третий класс» (писатель был на Цейлоне в 1911-м). Билет берите до станции Нану-Ойя – именно на этом отрезке получаются самые эффектные фото для соцсетей.

Здешний городок Нувара-Элия (его называют Маленькой Англией за псевдотюдоровские коттеджи) на диво живописен, а на чайных фабриках по соседству – например, Mackwoods и Mlesna – организуют экскурсии с дегустацией. Особый шик – остановиться в одном из плантаторских бунгало, которые были переоборудованы в гостевые дома, и с головой погрузиться в чайную атмосферу.

3 Восхититься вкусом

Ланкийская кухня – плавильный котёл, в котором смешалось множество кулинарных традиций. Вот, например, фалуда. Коктейль? Десерт? Молочный суп? В любом случае этот персидского происхождения микс молока, холодной рисовой лапши, сиропа из лепестков роз, кусочков желе и других ингредиентов отлично освежает.

У лампрайса название голландское, а содержание азиатское – развернув горячий, только из духовки банановый лист, вдохнёте пряный пар от томившихся в нём фрикаделек, карри, риса и креветочной пасты.

Лепёшки роти (они похожи на индийские чапати, но поменьше и с добавлением кокоса или лука) – альфа и омега здешней кухни, гордость шеф-поваров в модных ресторанах и дежурное блюдо забегаловок. Роти едят и просто так, и с карри, и с любым другим наполнением. А к чаю просите пани пол – нежные блинчики с завёрнутой в них кокосовой начинкой.

4 Оказаться на пике

В жизни всегда должно быть место подвигу – и на Шри-Ланке им становится подъём на гору Шри-Пада рядом с деревней Хеттон среди чайных плантаций. Она не самая высокая на острове (всего 2224 м), но точно самая знаменитая: христиане считают, что след-углубление на её вершине оставил святой Фома, индуисты приписывают его Шиве, буддисты – Будде, мусульмане – Адаму, только что покинувшему Эдем. Гору поэтому ещё называют Адамовым Пиком, и, если стартовать в час-два ночи, есть шанс добраться до цели к пудрово-розовому рассвету – зрелище отбрасываемой горой гигантской треугольной тени того стоит.

Прекрасные виды открываются и со скалистых обрывов, известных как Большой и Малый конец света, – они расположены в двух часах езды от Адамова Пика в национальном парке «Плато Хортона», который и сам по себе достоин вылазки хотя бы на полдня.

Водопад Равана – популярная достопримечательность Цейлона.

5 Выследить леопарда

От окультуренной и людной Шри-Ланки как-то не ждёшь шанса близко познакомиться с дикой природой, а меж тем джип-сафари в здешних национальных парках не хуже иных африканских. Флагманом считается парк Яла, что на юго-востоке страны – примерно в 300 км от Коломбо. В XIX веке эти рощицы, перелески, озёра и пляжи были охотничьими угодьями британцев, а теперь туристы со всего мира приезжают сюда посмотреть на слонов, буйволов и, конечно, главных героев программы – цейлонских леопардов: их здесь водится около тридцати.

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6 Прикоснуться к истории

Буддийские ступы – важный объект почитания.

Начало цивилизации на Шри-Ланке положил в VI веке до н. э. выходец из Индии принц Виджая (по легенде, его дедушка был львом). Дальше, как водится, – любовь и кровь. Вникать в перипетии истории проще всего на месте: почти все древности компактно расположены в центре острова в так называемом «Культурном треугольнике». Наняв машину с водителем, дня за три можно осмотреть ключевые точки.

Это в первую очередь огромная археологическая зона Анурадхапуры, столицы первого сингальского королевства на острове, с её гигантскими ступами из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь же находится одна из главных святынь страны – дерево Джайя Шри Махабодхи: считается, что это отросток того самого дерева, под которым обрёл просветление Будда. Совсем рядом и тихий городок Михинтале, где страна приняла буддизм в III веке до н. э.

В меланхоличных замшелых руинах Полоннарувы не пропустите изящный «лотосовый пруд» в форме цветка, использовавшийся для ритуальных омовений, а потом осмотрите пещеры Дамбуллы с тихо мерцающими золотом в полутьме десятками изваяний Будды.

Комплекс Ватадаге в городе Полоннарува был построен для хранения священной буддийской реликвии

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Сигирию лучше оставить на десерт – мало какое из впечатлений способно перекрыть изумление при виде торчащей посреди равнины 200-метровой скалы, на вершине которой находятся руины дворца. Роскошную резиденцию с фресками, прудами и садами построил в V веке царь Кашьяпа, он же снабдил ведущую туда лестницу львиными лапами – отсюда и название Сигирия, то есть «Львиная скала».

Руины дворца на вершине скального плато Сигирия – естественной смотровой площадки

7 Покормить слона

Приют для осиротевших слонят открыли на севере Шри-Ланки ещё в 1975 году. Со временем он переехал в деревню Пиннавала, что в сотне километров от международного аэропорта «Бандаранаяк», и прибавил в масштабе. Теперь трижды в день пыльная сельская улица сотрясается от поступи нескольких десятков гигантов, которых ведут искупаться и утолить жажду на реку Маха-Ойя. За отдельную плату можно покормить слонёнка молоком из бутылочки – очень трогательно и умилительно!

Лучше всего приезжать сюда пораньше, заказать завтрак на террасе глядящего на реку ресторана и совместить хлеб и зрелища.

Обезьянок в Шри-Ланке можно увидеть повсюду – их особенно много около храмов.

8 Заехать в Канди

Открыточной красоты городок – обступающие долину горы, отражающийся в зеркальной глади озера белый Храм Зуба Будды и обезьяны, шныряющие между колоннами Королевского дворца, – был в середине прошлого тысячелетия столицей последнего на острове независимого государства. Несмотря на свои скромные размеры, он сохранил монаршую величавость – здесь всё нужно делать неспешно. Утром побывайте в ботаническом саду Перадения, а вечером послушайте пение монахов у озера и сходите на шоу традиционных танцев полюбоваться на отточенные движения и роскошные костюмы артистов.

Что до главной реликвии, Зуба Будды, то увидеть его не получится, но по средам в храме под барабанный бой проводят церемонию его символического омовения (водой обливают зеркало, в котором отражается копия реликвария). Саму святыню в IV веке тайно привезла на Шри-Ланку принцесса Хемамала, спрятав его в своей причёске, и в память об этом ежегодно в августе в Канди проводят красочный и масштабный праздник Эсала Перахера. Его «фишка» – десятки вышагивающих по улице слонов, разукрашенных гирляндами из светящихся лампочек.

На побережье вблизи городка Коггала по-прежнему можно увидеть рыбаков, добывающих улов традиционным способом – сидя на жёрдочках. Правда, в наши дни их добыча – прежде всего чаевые от туристов. Фото: Архив посольства Шри-Ланки

9 Покориться крепости

Много раз переходивший из рук в руки форт Галле начали строить в XVI веке португальцы силами темнокожих рабов. Стены возводились из огромных глыб кораллов, которые купеческие корабли использовали как балласт на пути к Цейлону, – на обратном пути трюмы забивались уже слоновой костью и прочими дарами острова.

Сейчас этот удивительный микрокосм из нескольких улиц, где живёт немногим более тысячи человек, целиком внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. О временах владычества Нидерландов напоминает здание Старой голландской больницы (теперь там уютные кафе и магазины местных дизайнеров), о правлении британцев – англиканская церковь Всех Святых, которая выглядит викторианской чопорной дамой среди знойной сутолоки улиц. Лучшие фото Галле – с кромки крепостной стены, по которой любят фланировать местные жители.

Форт Галле считается крупнейшей дошедшей до наших дней крепостью Азии, построенной европейцами. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Иван Васин

10 Объехать побережье

Береговая дорога, лентой окаймляющая остров, – словно леска, на которую нанизаны бусины курортных местечек. Длинные золотистые пляжи в окрестностях Бентоты, что в 60 км южнее Коломбо, считаются тихими и респектабельными. Тут хорошо взять лодочную экскурсию по реке Маду и её островам – на одном храм с живущей в кроне дерева настырной белкой, на другом плантация корицы под открытым небом, которое прочерчивают силуэты летучих мышей.

За тусовкой, сёрфингом и плаванием с морскими черепахами нужно ехать в Хиккадуву и Унаватуну. В Мириссе почти нет волн (что ценят семьи с детьми), и перед рассветом от пристани отходят кораблики с желающими увидеть кашалотов и голубых китов – миграция заканчивается в апреле. А завершить путешествие правильнее всего у маяка на мысе Дондра. Это самая южная точка Шри-Ланки и Евразии – отсюда океанские волны не встречают никаких препятствий до самой Антарктики.

Сёрфинг на курорте Аругам-Бей

Координаты

Когда ехать? Погоду на Шри-Ланке определяют муссоны: «Яла» заливает дождями юго-запад с мая по сентябрь, а более сдержанный «Маха» властвует на северо-западе с октября по февраль. Для пляжного отдыха лучшим сезоном считается период с декабря по апрель.

Нужна ли виза? Для посещения страны нужна виза. Электронную выдают на сайте eta.gov.lk (до 31 марта бесплатно, после же взимают сбор в $50, его получится оплатить только иностранной картой, хотя иногда удаётся и при помощи платёжной системы Union Pay российского банка), а виза по прилёте стоит $60 (зато принимают наличные). Можно и лично (или по доверенности) подать документы на визу через московское посольст­во со сбором в 3050 руб. – заявки рассматривают до десяти рабочих дней.

Как добраться? Регулярные прямые рейсы из Моск­вы в Коломбо есть у «Аэрофлота». Вариантов с пересадкой больше – их предлагают в том числе Qatar Airways, Air Arabia и China Eastern. В высокий туристический сезон прямые чартерные перелёты из Москвы в Хамбантоту ищите у Red Wings и Azur Air.

Логистика на Шри-Ланке особых сложностей не представляет: остров опутывает сеть автодорог, в гористый центр ведут, кроме того, несколько железнодорожных веток. В городах проще перемещаться на тук-туках, между ними – на рейсовых автобусах и поездах (они не слишком комфортные, зато дешёвые). Самый удобный способ путешествовать – традиционно, наняв машину с водителем. Садиться за руль самому можно, только если у вас хороший опыт езды по серпантинам и стальные нервы.

Старинный отель Galle Face Hotel был построен в 1864 году. Он назван в честь расположенной напротив набережной Галле-Фейс-Грин.

Где жить? Один из самых атмосферныхотелей острова – состоящий из исторических плантаторских бунгало Ceylon Tea Trails: идея открыть его принадлежала потомкам Меррила Фернандо, создателя марки чая Dilmah. Он входит в коллекцию Resplendent Ceylon, куда помимо него также включены сафари-лодж Wild Coast Tented Lodge в национальном парке Яла, Cape Weligama на скалистом берегу недалеко от форта Галле, а также два пляжных курорта – Kayaam House в Тангалле и Ahu Bay в Ахунгалле.

Отличный широкий пляж (правда, с довольно сильными волнами – океан) и в Shangri La Hambantota, а базой для исследования «Культурного треугольника» стоит сделать ​​Heritance Kandalama – блестящий образец тропического модернизма, построенный по проекту Джеффри Бавы.

Что привезти из поездки? Покупка украшений из сапфиров, которыми славится остров, – дело, для которого желательны познания в геммологии. С чем нельзя ошибиться – так это с чаем, кофе, а также выращиваемой здесь корицей: душистая, из тонких хрупких слоёв, она заставит навсегда забыть о грубой, «деревянной» кассии, которую часто выдают за неё в наши дни. Хороший вариант – церемониальная маска из города Амбалангоды, а также аюрведичес­кая косметика местного бренда Spa Ceylon. В сувенирных лавках «Культурного треугольника» много резного дерева: декоративных панелей, предметов интерьера, статуэток Будды и индуистских богов.

Лина Карпова