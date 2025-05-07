10 самых неочевидных достопримечательностей столицы

До 13 мая идет прием заявок на конкурс «Покажи Москву!». Гиды, урбанисты и победители прошлого сезона рассказали нам о неочевидных местах для вдумчивого знакомства с городом. Их можно выбрать для прогулок, чтобы увидеть столицу с новой стороны, или включить в свой маршрут для участия в конкурсе.

Международный московский торговый банк: весь мир на одном фасаде

Фото: Wikimedia Commons

Елена Шагарова, одна из победительниц «Покажи Москву!» 2024 года, советует отправиться по адресу Рождественка, дом 8/15, строение 3.

«В 1895 году банкир Лазарь Поляков, основатель могущественной финансовой империи, приобрел участок на пересечении Рождественки и Кузнецкого моста за внушительные 600 тысяч рублей у Веры Фирсановой. Его цель была амбициозной: создать не просто банк, а монументальный памятник собственному успеху. Архитектор Семен Эйбушитц вдохновился Банком Святого Духа в Риме, соединив европейские традиции с российской мощью», — рассказывает Шагарова.

Выбор стиля классицизма итальянского Возрождения подчеркивал амбиции Московского международного торгового банка. Цветовая гамма фасада, радомский песчаник и цинковый орнамент символизировали деловую добропорядочность и финансовую надежность, а отказ от купола в пользу строгого аттика с надписью «БАНКЪ» добавил особой солидности.

«Декоративные элементы полны скрытых смыслов: якорь с двумя змеями над окнами третьего этажа – символ стабильности и мудрости, однако именно в этом помещении в 1913 году обрушился потолок. История о людях, чудом спасшихся, стала метафорой эпохи – времени больших возможностей и перемен», — рассказывает Шагарова.

Ссудная казна: место встречи искусства, финансов и истории

Фото: Wikimedia Commons

Второе место, которое рекомендует Елена Шагарова, находится в Настасьинском переулке. Это здание Ссудной казны, созданное к 300-летию дома Романовых, где историзм соединился с волшебством сказочного теремка.

«Проект, персонально утвержденный Николаем II, поражает воображение: величественная башня венчает крышу, а золоченый шпиль над входом словно указывает путь к тайнам денежного мира. Каждая деталь интерьера, созданная под руководством самого Билибина, рассказывает о том, как деньги становились частью культуры, а торги превращались в театральное действо», — добавляет Шагарова.

Старообрядческий поселок в Рогожской слободе: патриархальный уклад и космический корабль

Фото: Сергей Рыжиков / фотохостинг Russian Traveler

Еще одна победительница конкурса «Покажи Москву!» Наталия Леонова рекомендует для путешествия легендарную Рогожскую слободу по нескольким причинам. Во-первых, это история — здесь был один из центров русского старообрядчества. На Рогожском кладбище похоронены известные купцы-старообрядцы, которые много сделали для Москвы — Савва Морозов, Рябушинские, Козьма Солдатенков. Во-вторых, уникальная архитектура —например, храм-колокольня во имя Воскресения Христова, которая своей устремленностью к небесам похожа на космический корабль на старте. В-третьих, сохранение патриархального жизненного уклада — Рогожская слобода отличается от остальной Москвы двухэтажными жилыми домами на каменных фундаментах, запертыми воротами, которые открываются не для всех.

«Здесь проходят выставки, семинары и конференции об истории старой веры. Весной проводят ярмарку, на которую привозят свою продукцию старообрядцы-фермеры и ремесленники со всей России. Здесь действуют приходская школа и музыкальные курсы, на которых учат музыке не по нотам, а по почти забытым древнерусским “крюкам”», — добавляет Леонова.

Крутицкое подворье: пряничная архитектура рядом с Кремлем

Фото: Ольга Зелинская / фотохостинг Russian Traveler

«Мощеная булыжником мостовая, деревянные домики, богато украшенные пряничными изразцами ворота — резиденция московских митрополитов на высоком берегу Москвы-реки. Это один из немногих укромных уголков столицы, где сохранился дух далекого прошлого. Это при том, что подворье располагается всего в трех километрах от Кремля», — рассказывает Наталия Леонова.

А еще, добавляет она, Крутицкое подворье — место легенд. Некоторые из них документально подтверждаются. Например, в 1666 году здесь находился в заточении протопоп Аввакум, а с 1834 по 1835 год отбывал ссылку русский писатель, революционер Александр Герцен.

Парк «Покровский берег»: шлюзы, родник и бобры

Победитель «Покажи Москву!» Борис Брыкин рекомендует обратить внимание на малоизвестный уединенный парк на берегу Химкинского водохранилища с видом на Северный речной вокзал и яхты.

«В парке можно поиграть в мини-гольф, если захватить с собой клюшки, но в целом там просто приятно погулять, ощущаешь себя на взморье, а не в Москве. Рядом шлюзы, родник и даже бобры, которые строят здесь плотины», — говорит Брыкин.

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Парк «Хуамин»: атмосфера Китая у метро

Парк в районе метро «Ботанический сад» построен в китайском стиле, с садом камней и прудами. Засажен уникальными деревьями и кустарниками, которые формируют ландшафт Китая. Борис Брыкин советует обратить внимание на это место по причине сравнительно недавнего — 2023 год — появления на карте Москвы и подлинно восточной атмосферы.

Парк «Ростокинский акведук»: природа и история воды

Знаменитый московский акведук, один из пяти, по которому водопровод пересекал реку Яузу, рекомендует гид Евгений Степанов. Парк рядом с ним летом привлекает любителей отдыха на природе, а зимой здесь появляются знаменитые световые инсталляции, например, северные медведи.

«Я бы советовал начинающим гидам развернуть здесь рассказ о значении воды в истории Москвы, а также рассказать о первом водопроводе. Это небанальная тема», — говорит Степанов.

Действительно, разработать систему водопровода, который снабжал бы город чистой питьевой водой, поручила еще императрица Екатерина II в 1771 году. На строительство акведука ушло много денег, и в народе его стали называть «Миллионный мост». В честь 200-летия московского водопровода в 2004 году у подножия акведука установлен памятник.

Нагатинский Затон: детская площадка в честь разбойника и набережные

По словам урбаниста, кандидата географических наук Ивана Митина, здесь можно провести целый день: увидеть отреставрированный Южный речной вокзал, полюбоваться панорамой «домов-парусов» на Нагатинской набережной. А еще вспомнить о трагическом прошлом этого района, хранящего память о заключенных Дмитлага — строителях одного из шлюзов и Перервинской плотины. И, наконец, отыскать в современной парке в долине реки Жужа детскую площадку «Логово разбойника»: Иван Митин рассказывает, что ее назвали в честь легендарного Савки — нагатинского Робин Гуда.

«Завершить экскурсию можно, используя современный речной транспорт: заодно экскурсанты полюбуются панорамами Москва-реки, острова Бобровый и вновь застраиваемых бывших кварталов ЗИЛа», — говорит Митин.

Ясенево: памятник модернизма, лес и камерные выставки

Архивное фото, 2000-е Фото: Wikimedia Commons

Второй район, на который урбанист рекомендует обратить внимание — Ясенево. Это пример сохранившегося без существенных изменений модернистского жилого района, с трех сторон которого — зеленые массивы. Район был спроектирован легендарным советским архитектором Яковом Белопольским. Полукруглые дома и улицы, простор широких проспектов и бульваров впечатляют и сегодня.

Другие примеры подобных модернистских ансамблей — уже освоенный туристами Экспериментальный жилой комплекс Северной Чертаново и еще пока малоизвестное Ивановское.

«При разработке маршрутов я в целом рекомендую обратить внимание на памятники советского модернизма, сохранившиеся целостные ансамбли гражданской архитектуры, которые отражают дух времени, и, наконец, современные прогулочные и рекреационные зоны вблизи новых жилых кварталов», — говорит Митин.

Парк «Ручеек»: маленькая территория с большим прошлым

Митин советует не забывать и о Новой Москве. Например, по словам урбаниста, там есть малоизвестный парк «Ручеек» в Марушкино. Это благоустроенное и современное пространство, но эксперт советует авторам маршрутов рассказать о бывшей здесь когда-то усадьбе автора одного из неофициальных гимнов Российском империи поэта Хераскове и о ее сельскохозяйственном прошлом.

«Другие интересные места в Новой Москве — спортивный парк в Красной Пахре или парки вдоль реки Ликова в Московском», — добавляет Митин.