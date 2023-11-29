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№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Фототурнир: Мглистый ноябрь
Фототурнир: Мглистый ноябрь

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Фототурнир: Мглистый ноябрь
Фототурнир: Мглистый ноябрь

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11 декабря состоится церемония награждения победителей премии «Russian Traveler Awards»

Фото: Павел Карасев / фотохостинг rtraveler.ru

Вулканы Камчатки

Журнал Russian Traveler подвёл итоги голосования в ежегодной национальной туристической премии «Russian Traveler Awards 2023». Результаты объявят на церемонии награждения, которая пройдет 11 декабря в Hotel Continental.

Премия «Russian Traveler Awards» организована журналом Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны. В результате голосования журнал определяет все самое лучшее в мире путешествий – от достопримечательностей и маршрутов до традиций и праздников – и помогает открыть новые точки на туристической карте России.

Онлайн-голосование стартовало 10 июля и завершилось 10 ноября. Номинанты принимали участие в 17 номинациях: среди них были такие, как «Экомаршрут», «Национальное блюдо», «Фестиваль/праздник», «Оздоровительный курорт», «Природный объект», «Культурно-исторический объект» и другие. 

В этом году Премия проводится при участии и голосовании экспертного жюри, в состав которого вошли:

  • Христофор Константиниди (председатель жюри, председатель экспертного совета Комитета Госдумы по туризму),
  • Николай Валуев (Первый заместитель председателя Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры),
  • Наталия Белякова (Директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО),
  • Наталья Анисимова (Руководитель пресс-службы сервиса путешествий “Туту”),
  • Вадим Мамонтов (Тревел-эксперт, генеральный директор компании RussiaDiscovery) и другие. 

Премия проходит при информационной поддержке партнеров, которыми выступили: Национальный проект России «Туризм и индустрия гостеприимства», сервис планирования путешествий RUSSPASS, научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм», компания «Турлизинг.рф». 

Также в рамках проекта прошел фотоконкурс «Сокровища России», где участники поделились своими снимками и показали свою Россию от Калининграда до Камчатки. 

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