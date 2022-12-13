11 интересных фактов о Новой Зеландии

Ровно 380 лет назад голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию. В честь этого события предлагаем вам узнать несколько интересных фактов об этой стране.

Факт 1. Территория

Новая Зеландия состоит из двух основных островов, а также ряда маленьких. Самым крупным участком суши Новой Зеландии является Южный остров, который вдоль разделен Южными Альпами. Эта горная цепь имеет 18 вершин высотой более трех тысяч метров над уровнем моря, и самая высокая из них – гора Кука, или Аораки (3754 метров).

Вид на самую высокую горную вершину Южных Альп – Аораки. Фото: David Briody

На Северном острове меньше гор, однако там отмечена высокая вулканическая активность. Самой высокой точкой на этом острове является активный вулкан Руапеху высотой 2797 метров. На этом же острове находится и крупнейшее в Новой Зеландии озеро Таупо, расположенное в кратере одноименного вулкана.

Жерло вулкана Руапеху. Северный остров. Новая Зеландия. Фото: Павел Оськин / фотохостинг rtraveler.ru

Факт 2. Первооткрыватель Ку́пе.

До того, как голландец Абель Тасман прибыл в Новую Зеландию, её заселили выходцы из Восточной Полинезии – маори. Согласно легенде народа, это случилось после того, как полинезийский мореплаватель Ку́пе приплыл к новозеландским островам на легком катамаране в середине 10 века.

В то время острова были необитаемы, поэтому он стал первым человеком, который ступил на их берега. Существование первооткрывателя Купе сегодня оспаривается некоторыми исследователями, однако археологические находки подтверждают историю полинезийского освоения.

Факт 3. Абель Тасман

Когда же Абель Тасман достиг Новой Зеландии, маори встретили его довольно недружелюбно, в результате чего погибли четыре члена его команды и один коренной житель. После этого европейцы покинули Новую Зеландию и не возвращались до 1769 года, пока к островам не приплыл британский исследователь Джеймс Кук.

Абель Тасман (1603-1659). Фото: Автор портрета: J. M. Donald.

Факт 4. Мушкетные войны маори.

После Кука Новую Зеландию стали посещать многочисленные китобойные и торговые суда. На острова были завезены картофель и огнестрельное оружие - мушкеты, что повлияло на ведение сельского хозяйства и войн маори. Так, в начале 1800-х годов начались мушкетные войны между различными племенными группами маори, в результате которых погибло около 30-40 тысяч людей.

Маори, каким его увидел Джеймс Кук. Фото: художник Кука Сидни Паркинсон.

Факт 5. Леса Новой Зеландии.

До прибытия людей около 80% земли было покрыто лесом и только на высокогорных и вулканических участках не росли деревья. После того, как европейцы высадились на берега Новой Зеландии, произошла массовая вырубка деревьев, и лес стал занимать только 23% территории.

Лес на Южном острове Фото: Satoru Kikuchi

Факт 6. Уникальная фауна

Благодаря географической изоляции, сохранявшейся в течение 80 миллионов лет, на новозеландских островах образовался уникальный животный мир. В лесах обитало множество птиц, в частности те, которые ввиду отсутствия хищников не умели летать. К таковым относятся, например, киви, попугай какапо и такахе.

Такахе. Эта птица относится к вымирающим видам. Фото: Harald Selke

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Однако приход человека на острова Новой Зеландии и связанные с ним изменения в среде обитания этих птиц (например, были завезены крысы, хорьки и некоторые другие млекопитающие) привели к вымиранию многих видов, в том числе таких крупных птиц, как моа и орел Хааста.

Какапо – нелетающий попугай. Его от вымирания пока спасли! Национальный парк Фьордленд, Новая Зеландия Фото: Павел Оськин / фотохостинг rtraveler

В целом после прибытия человека на острова почти половина видов позвоночных вымерла, включая примерно 51 вид птиц, три вида лягушек, три вида ящериц, один вид пресноводных рыб и один вид летучих мышей.

Факт 7. Запреты ради будущего

Новая Зеландия планирует запретить одноразовый пластик к 2025 году. Страна откажется от большинства видов одноразового пластика.

Каждый день новозеландцы выбрасывают примерно 159 грамм пластиковых отходов на человека, что делает страну одним из крупнейших производителей мусора в мире. Отказ от одноразового пластика будет проводиться постепенно. Речь идет о посуде, контейнерах в ресторанах на вынос, упаковках для фруктов, ватных палочках, трубочках для коктейлей, пакетах и других изделиях.

Также в прошлом году там решили принять совсем необычный запрет – возможно, в стране запретят курить тем, кто родился после 2013 года. Специалисты новозеландской сферы здравоохранения поясняют, что зависимость обычно формируется в молодости: четверо из пяти новозеландцев начинают курить в возрасте 18 лет, и 96% – к 25 годам. Запрет будет пожизненным. Это означает, что человеку, которому в 2073 году будет 60 лет, сигареты так и не продадут, но 61-летний новозеландец покупать сигареты еще сможет. А поскольку таких людей будет становиться все меньше, однажды страна станет полностью некурящей. По данным Минздрава, в Новой Зеландии курение убивает около 5000 человек в год, что делает его одной из основных причин смертей, которые можно было бы предотвратить.

Бассейн Шампанского (The Champagne Pool), Новая Зеландия. Озеро получило свое название из-за поднимающихся со дна маленьких пузырьков. Фото: Татьяна Дударенко / фотохостинг rtraveler.ru

Факт 8. Лучшее место, чтобы пережить мировую катастрофу

Новая Зеландия признана лучшим местом, чтобы пережить мировую катастрофу (экстремальную жару, наводнения, пандемию и другие происшествия).

Для исследования эксперты изучили самодостаточность стран — их энергетическую и производственную инфраструктуру — а также их «пропускную способность», то есть количество земли, доступной для пахотного земледелия и всего населения. Ключевым преимуществом оказалось островное положение страны, поскольку это защищает от границы от массовой миграции из других стран, пострадавших от стихийных бедствий.

Закат на Руапеху. Новая Зеландия. Фото: Павел Оськин / фотохостинг rtraveler.ru

Факт 9. Хоббитон

Новая Зеландия является настоящей родиной деревни хоббитов. Питер Джексон выстроил Хоббитон, декорации для съемок своей эпопеи про хоббитов, на одной из местных ферм.

Овцеводческая ферма была обнаружена Джексоном во время вертолетных поисков идеальных «хоббитовских» ландшафтов Шира в сентябре 1998 года, и уже в марте 1999 года New Line Cinema приступила к постройке страны хоббитов – Хоббитона. Строили с размахом – был привлечен даже стройбат Армии Новой Зеландии.

К сожалению, все домики хоббитов представляют собой только фасады. Все интерьерные съемки проходили в павильонах Веллингтона. Фото: Андрей Каменев

Факт 10. Язык коренного народа.

В наши дни большая часть населения Новой Зеландии говорит на английском языке. Но, несмотря на это, в стране существуют школы, занятия в которых ведутся на языке маори, а также телеканалы, большая часть программ которых – на языке маори.

Cape Reinga, New Zealand Фото: Ксения Супонина / фотохостинг rtraveler.ru

Факт 11. Уананга.

В Новой Зеландии наряду с традиционными типами государственных высших учебных заведений существует уананга (wānanga). В таком учебном заведении обучение происходит в контексте культуры маори.

Факт 12. Резьба маори

Сегодня на новозеландских островах широко практикуется традиционная для маори резьба. Чаще всего вырезают человеческие фигуры с тремя или пятью пальцами и иногда с причудливой головой.