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12 мертвых фенеков нашли в чемодане туриста в аэропорту «Внуково»

Фото: Николай Рогозин / фотохостинг rtraveler.ru
Фото: пресс-служба ФТС России

Он прибыл из Египта.

Турист, прилетевший из Египта, попытался провезти в чемодане 12 фенеков. В результате все животные погибли, рассказали в пресс-службе ФТС России.

Тушки животных почуяла служебная собака, когда мужчина проходил по «зеленому коридору». Таможенники решили проверить багаж россиянина — к тому же, чемодан выглядел подозрительно: в нем были проделаны отверстия для воздуха. Внутри оказались испорченные фрукты, рыба и три плетеных коробки. Там и лежали тела маленьких ушастых пустынных лис.

Мужчина рассказал, что купил живых фенеков на рынке в Каире, они стоили 600 долларов и были без документов. Россиянин собирался разводить животных в неволе: он уже привозил экзотических животных из разных стран. Лисята оказались маленькими: им было примерно по четыре месяца. Скорее всего, в полете они просто задохнулись в чемодане.

Фото: пресс-служба ФТС России
Погибшие фенеки

«Лисицы изъяты и переданы в Государственный Дарвиновский музей департамента Москвы, куда также направлены сотрудники Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления для проведения экспертизы», — рассказали в пресс-службе ФТС.

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