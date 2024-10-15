18-летняя девушка погибла под камнепадом на Алтае

Еще двое туристов попали в больницу с травмами головы.

Группа туристов попала под камнепад на Алтае. Погибла 18-летняя девушка, еще двое человек получили травмы, рассказали в региональном управления МЧС.

Зарегистрированная группа из 12 человек находилась в устье реки Кысхыштубег, когда начался камнепад. Девушка погибла на месте, еще двое человек получили травмы. Одного из них доставили в больницу бортом Центра медицины катастроф, всех остальных отвезли в безопасное место.

В тот же день, сообщили в МЧС, спасателям удалось эвакуировать одну пострадавшую девушку — туристы помогли ей самой выйти навстречу спасателям. Ее тоже доставили в больницу с травмой головы.

По данным SHOT, погибшую девушку звали Маргарита, и она приехала на Алтай из Бердска Новосибирской области. Поход организовал туристический клуб НГУ, но девушка туда не входила. Она училась на первом курсе другого вуза и, узнав о походе, решила поехать вместе с группой студентов. До этого девушка участвовала в областных соревнованиях по спортивному туризму.

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