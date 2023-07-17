20 000 российским туристам разрешат жить в отелях бесплатно – из-за взрыва на Крымском мосту

Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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«Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе», – заявил Уманский. По данным президента РСТ, в ближайшие дни выезжать из Крыма должны были около 20 тысяч туристов.

На момент публикации этой заметки автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыто, в то время как поезда уже начали курсировать. Вновь работает и паромная переправа, но попасть на нее могут пока только те туристы у кого есть билеты на автобус на которых они должны были переправиться. Владельцам личных автомобилей советуют «строить маршрут по сухопутному коридору через новые регионы».



Насчет ограничений для туристов в Крыму высказался сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. По его словам пока подобных решений нет: «Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются, они совершенствуются. При этом, вы знаете, что есть и туристическая нагрузка. И вы знаете, что возникают очереди. Об этом говорили неоднократно на совещаниях у президента, и говорилось о том, что, конечно, главной задачей является обеспечение безопасности».