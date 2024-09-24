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250 километров — на одном дыхании

Фото: Александр Ульяненко

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Команда блогеров, спортсменов и представителей бизнеса Калужской области показала, как провести день рождения с пользой для физического и психологического здоровья, а еще зарядиться эмоциями от невероятной красоты российских пейзажей.

В России множество живописных мест для сапбординга: кристально чистый Байкал, крупнейшее в Европе пресноводное Ладожское озеро, спокойные воды Селигера, уникальные пейзажи реки Великой в Пскове и множество других мест. В 2024 году – трижды юбилейном для Калужской области — был проложен потрясающий маршрут, достойный места в рейтинге лучших.

Все началось с юбилея Калужской земли, который в 2024 году стал «тройным»: 80-летие празднует сам регион, 70 лет назад состоялся пуск первой в мире АЭС, расположенной в Обнинске. Третий юбилей – 25-летие, пожалуй, одного из главных социальных партнёров региона, компании SINTEC Group, без участия которой не обходится ни одно ключевое событие для Калужской области.

 Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко

Представители обнинской компании-локомотива рынка антифризов и смазочных материалов, к слову – партнёры и помощники калужского национального парка «Угра» – выступили инициаторами грандиозного экологического сап-тура. Его маршрут проходил по рекам Угре и Оке, от западной до восточной границы Калужской области.

Более 200 км на сапах прошли вместе с сотрудниками звезды спорта, журналисты, деятели культуры и искусства, известные в регионе блогеры и инфлюенсеры, привлекая внимание миллионной аудитории на преимущества внутреннего туризма и первозданную красоту Калужской земли.

Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко

Катание на сапах требует хорошей спортивной подготовки и отличной координации. Прекрасная тренировка вестибулярного аппарата, особенно на волнах, развиваются мышцы спины, ног, пресса. Сплавы на сапах позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему,  помогают сохранять психологическое состояние, так как спокойная гребля приносит расслабление и умиротворение.

Все члены команды имели разный уровень подготовки, но для неспешного недельного заплыва это не стало преградой. Всем очень быстро удалось научиться управлять надувными досками, а красоты вокруг стали ярким стимулом, чтобы держаться на плаву и продолжать любоваться калужской природой, флорой и фауной национального парка «Угра» и рек Калужской области.

Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко
Фото: Александр Ульяненко

Многие местные обитатели занесены в красную книгу и нуждаются в особой заботе, сама территория полнится множеством исторических и культурных мест, корнями уходящих во времена Древней Руси.

На территории парка насчитывается более 300 видов позвоночных животных, 34 вида рыб, 221 вид птиц и 66 видов млекопитающих: лось, благородный олень, европейская косуля, кабан, лесная куница. С 2014 года в лесах парка стали размножаться зубры, занесённые в региональную, федеральную Красные книги и список животных Международного союза охраны природы. В пойменных озерах обитает русская выхухоль – эндемик России, краснокнижный вид, также включенный в список МСОП.

SINTEC Group на протяжении многих лет является партнёром национального парка «Угра»: обеспечивает кормами редких животных, поставляет смазочные материалы для транспорта и необходимую технику для патрулирования территории, площадь которой превышает 150 000 га.

В ходе заплыва помимо культурной и исторической составляющей, инициаторы хотели показать, насколько важно поддерживать и сохранять природу в ее первозданном виде, оберегать редких животных и птиц, которыми полнится национальный парк «Угра» и вся Калужская земля.

Что получилось из этого почти недельного эко-путешествия, смотрите в нашем видео

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