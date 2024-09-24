250 километров — на одном дыхании

Команда блогеров, спортсменов и представителей бизнеса Калужской области показала, как провести день рождения с пользой для физического и психологического здоровья, а еще зарядиться эмоциями от невероятной красоты российских пейзажей.

В России множество живописных мест для сапбординга: кристально чистый Байкал, крупнейшее в Европе пресноводное Ладожское озеро, спокойные воды Селигера, уникальные пейзажи реки Великой в Пскове и множество других мест. В 2024 году – трижды юбилейном для Калужской области — был проложен потрясающий маршрут, достойный места в рейтинге лучших.

Все началось с юбилея Калужской земли, который в 2024 году стал «тройным»: 80-летие празднует сам регион, 70 лет назад состоялся пуск первой в мире АЭС, расположенной в Обнинске. Третий юбилей – 25-летие, пожалуй, одного из главных социальных партнёров региона, компании SINTEC Group, без участия которой не обходится ни одно ключевое событие для Калужской области.

Лев Березнер директор футбольного клуба «Квант», депутат Обнинского городского собрания – Смелое, отчаянное мероприятие, но это в духе SINTEC Group, поэтому я только рад!

Елена Селиверстова популярный медицинский блогер из Калуги Живя в Калуге, я в этих местах не бывала, а тут все такое необузданное, необъятное! Огромное спасибо SINTEC Group! Впервые в жизни встала на сап, благодаря им!

Представители обнинской компании-локомотива рынка антифризов и смазочных материалов, к слову – партнёры и помощники калужского национального парка «Угра» – выступили инициаторами грандиозного экологического сап-тура. Его маршрут проходил по рекам Угре и Оке, от западной до восточной границы Калужской области.

Более 200 км на сапах прошли вместе с сотрудниками звезды спорта, журналисты, деятели культуры и искусства, известные в регионе блогеры и инфлюенсеры, привлекая внимание миллионной аудитории на преимущества внутреннего туризма и первозданную красоту Калужской земли.

Фото: Александр Ульяненко

Катание на сапах требует хорошей спортивной подготовки и отличной координации. Прекрасная тренировка вестибулярного аппарата, особенно на волнах, развиваются мышцы спины, ног, пресса. Сплавы на сапах позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему, помогают сохранять психологическое состояние, так как спокойная гребля приносит расслабление и умиротворение.

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Дмитрий Самбуров заместитель генерального директора SINTEC Group Этим заплывом мы хотели показать всю красоту водного пейзажа «Угры» и насколько важно поддерживать и сохранять природу, оберегать редких животных и птиц.

Все члены команды имели разный уровень подготовки, но для неспешного недельного заплыва это не стало преградой. Всем очень быстро удалось научиться управлять надувными досками, а красоты вокруг стали ярким стимулом, чтобы держаться на плаву и продолжать любоваться калужской природой, флорой и фауной национального парка «Угра» и рек Калужской области.

Алексей Егоров российский боксер, претендент на чемпионский пояс Для меня это очень необычно, впервые участвовал в таком событии и получил массу удовольствия! Рекомендую!

Фото: Александр Ульяненко

Многие местные обитатели занесены в красную книгу и нуждаются в особой заботе, сама территория полнится множеством исторических и культурных мест, корнями уходящих во времена Древней Руси.

На территории парка насчитывается более 300 видов позвоночных животных, 34 вида рыб, 221 вид птиц и 66 видов млекопитающих: лось, благородный олень, европейская косуля, кабан, лесная куница. С 2014 года в лесах парка стали размножаться зубры, занесённые в региональную, федеральную Красные книги и список животных Международного союза охраны природы. В пойменных озерах обитает русская выхухоль – эндемик России, краснокнижный вид, также включенный в список МСОП.

Соня Пирлик многодетная мама, фермер-блогер из города Малоярославца Угра такая большая река, чистая, красивая. Очень много птиц и рыб. Это все нужно сохранять!

SINTEC Group на протяжении многих лет является партнёром национального парка «Угра»: обеспечивает кормами редких животных, поставляет смазочные материалы для транспорта и необходимую технику для патрулирования территории, площадь которой превышает 150 000 га.

В ходе заплыва помимо культурной и исторической составляющей, инициаторы хотели показать, насколько важно поддерживать и сохранять природу в ее первозданном виде, оберегать редких животных и птиц, которыми полнится национальный парк «Угра» и вся Калужская земля.

Что получилось из этого почти недельного эко-путешествия, смотрите в нашем видео.