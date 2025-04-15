3 миллиона туристов будут отдыхать в России в майские праздники

В майские выходные в России ожидается, что более 3 миллионов туристов отправятся на отдых, что на 10% превышает показатели прошлого года. Эти данные были предоставлены аналитической службой Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По предварительным оценкам, на протяжении первых 12 дней мая приблизительно 3,1 миллиона граждан совершат туристические поездки по стране, что также на 10% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Стоит отметить, что к окончанию первой декады апреля туроператоры уже реализовали около 80-85% всего предложения на майские праздники, а оставшиеся места планируется распродать накануне праздников.

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Среди наиболее популярных направлений, согласно отчетам крупнейших российских туроператоров, можно выделить следующие: Краснодарский край (38% продаж), Кавминводы (12%), Санкт-Петербург (11%), а также Москва и Подмосковье (9%). Крым и Калининградская область поделили последние места в этой пятерке, по 6%.